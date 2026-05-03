Estado de México Aprueba Ley de Bienestar Animal con Registro Único Obligatorio

La nueva ley establece un registro gratuito y obligatorio de mascotas para garantizar su identificación, cuidado y acceso a servicios de salud. Reconoce a los animales como parte de la familia y establece obligaciones para sus responsables.

El Estado de México ha dado un paso significativo en la protección y bienestar animal con la reciente aprobación unánime de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal por la LXII Legislatura estatal.

Esta legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez, establece la creación obligatoria y gratuita del Registro Único de Animales de Compañía, una medida destinada a fortalecer la identificación de mascotas, vincularlas responsablemente con sus cuidadores y facilitar el acceso a servicios esenciales de salud animal. La implementación de este registro representa un cambio paradigmático en la forma en que se concibe la relación entre humanos y animales en la entidad, elevando a las mascotas al estatus de miembros valiosos de la familia y estableciendo un marco legal claro para garantizar su bienestar integral.

La base de datos que sustenta este registro será administrada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la cual se encargará de la integración, actualización y gestión de la información contenida en ella. Este organismo estatal jugará un papel crucial en la correcta implementación y supervisión del registro, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos en la ley y que se protejan los derechos de los animales de compañía.

La información que se recopilará en el registro será exhaustiva y abarcará aspectos fundamentales de la vida de cada animal, incluyendo su historial médico completo, el esquema de vacunación actualizado, el origen del animal (si es adquirido o adoptado), la dirección del domicilio donde reside y los datos de contacto de la persona responsable de su cuidado. Esta información detallada permitirá a las autoridades competentes realizar un seguimiento adecuado de la salud y el bienestar de cada animal, así como tomar medidas preventivas y correctivas en caso de ser necesario.

Además, la ley establece que cada animal registrado recibirá una Clave Única de Registro, la cual deberá ser incorporada en una placa de identificación que deberá portar de forma visible en su collar o arnés. Esta placa de identificación servirá como una herramienta fundamental para la identificación rápida y precisa de los animales en caso de pérdida o extravío, facilitando su reunificación con sus dueños.

La obligatoriedad del registro no se limita a la simple identificación de los animales, sino que también está estrechamente vinculada al acceso a una serie de beneficios y servicios públicos destinados a mejorar su calidad de vida. El registro será un requisito indispensable para acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación organizadas por el gobierno estatal, lo que permitirá a un mayor número de animales recibir atención veterinaria preventiva y evitar la propagación de enfermedades.

No obstante, la ley contempla la posibilidad de realizar el trámite de registro durante las propias jornadas oficiales de vacunación y esterilización, lo que facilitará el acceso a estos servicios a aquellos ciudadanos que aún no hayan completado el proceso de registro. La legislación va más allá de la simple regulación de la tenencia de animales de compañía, introduciendo un concepto innovador y significativo: el de “familia multiespecie”.

Este concepto reconoce formalmente a los animales de compañía como parte integral del núcleo familiar, otorgándoles un estatus especial y estableciendo una serie de derechos y protecciones legales. Al reconocer a los animales como miembros de la familia, la ley busca fomentar una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia ellos, promoviendo una convivencia armoniosa entre humanos y animales. La ley también establece una serie de obligaciones claras y precisas para las personas propietarias o responsables de animales de compañía.

Estas obligaciones incluyen garantizar el bienestar físico y emocional de los animales, brindarles una alimentación adecuada, proporcionarles un alojamiento seguro y confortable, asegurarles atención veterinaria regular y evitar cualquier forma de maltrato, negligencia o abandono. El incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones administrativas y, en casos graves, incluso penales.

La ley también aborda el tema del comercio de animales, estableciendo regulaciones estrictas para prevenir el tráfico ilegal de especies y garantizar que los animales sean adquiridos de forma responsable y ética. Se prohíbe la venta de animales en la vía pública y se exige que los establecimientos que comercialicen animales cumplan con una serie de requisitos sanitarios y de bienestar animal.

Además, la ley promueve la adopción de animales abandonados o rescatados, incentivando a los ciudadanos a darles un hogar y una segunda oportunidad. La adopción se considera una alternativa responsable y ética a la compra de animales, ya que contribuye a reducir el número de animales sin hogar y a combatir el problema del abandono animal.

La implementación de esta ley representa un avance significativo en la protección y bienestar animal en el Estado de México, sentando un precedente importante para otras entidades federativas del país. Se espera que esta legislación contribuya a mejorar la calidad de vida de los animales de compañía, a fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia ellos y a prevenir el maltrato y el abandono animal.

La CEPANAF, como organismo encargado de la administración del registro, jugará un papel fundamental en la correcta implementación y supervisión de la ley, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos y que se protejan los derechos de los animales de compañía. La creación del Registro Único de Animales de Compañía no solo beneficiará a los animales, sino también a la sociedad en su conjunto.

Al contar con una base de datos centralizada y actualizada de todos los animales de compañía en la entidad, las autoridades competentes podrán realizar un seguimiento más eficiente de las enfermedades zoonóticas (enfermedades que se transmiten de animales a humanos), prevenir brotes epidémicos y proteger la salud pública. Además, el registro facilitará la identificación de animales perdidos o robados, aumentando las posibilidades de reunirlos con sus dueños y reduciendo el número de animales abandonados.

La ley también establece medidas para promover la educación y la sensibilización de la población en materia de bienestar animal, fomentando una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales. Se prevén campañas de información y difusión dirigidas a la ciudadanía, así como programas educativos en las escuelas para enseñar a los niños y jóvenes sobre el cuidado y la protección de los animales.

La implementación de esta ley representa una inversión a largo plazo en el bienestar animal y en la salud pública, contribuyendo a construir una sociedad más justa, equitativa y compasiva. La gobernadora Delfina Gómez ha manifestado su compromiso con la protección y el bienestar animal, destacando la importancia de esta legislación como un paso fundamental para garantizar los derechos de los animales y promover una convivencia armoniosa entre humanos y animales.

Se espera que esta ley sirva de inspiración para otras entidades federativas del país y que contribuya a impulsar una reforma integral de la legislación en materia de bienestar animal a nivel nacional. La CEPANAF se encuentra trabajando en la elaboración de los protocolos y procedimientos necesarios para la implementación del registro, y se espera que este esté en funcionamiento en un plazo próximo.

Se invita a todos los ciudadanos del Estado de México a registrar a sus mascotas y a cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, contribuyendo así a construir un futuro mejor para los animales de compañía





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