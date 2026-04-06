Estado de México Atrae Inversión Millonaria y Genera Empleos en el Primer Trimestre de 2026

El Estado de México, bajo la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reporta una inversión superior a los 1,700 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que impulsa la creación de empleos y el desarrollo económico.

En el marco de la política económica promovida por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México ha logrado atraer una inversión superior a los mil 700 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026. Esta importante inyección de capital se traduce en la creación de miles de empleos, impactando positivamente en la calidad de vida de las familias mexiquenses.

La Secretaría de Desarrollo Económico, bajo la dirección del gobierno estatal, ha sido fundamental en este logro, facilitando y fortaleciendo la llegada de empresas de renombre internacional. Compañías líderes como Bajaj Motodrive, Nestlé, Tramontina, Unilever, Mattel y Bosque Real han consolidado sus operaciones y, en muchos casos, han ampliado su presencia en la entidad. Esta expansión no solo demuestra la confianza en el entorno empresarial mexiquense, sino que también impulsa la actividad productiva en sectores estratégicos, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del estado.\El éxito en la atracción de inversión extranjera directa (IED) también se refleja en el fortalecimiento de los lazos comerciales con países clave. Brasil, Suiza e India son ejemplos de naciones que han intensificado sus relaciones económicas con el Estado de México, reconociendo el potencial y las oportunidades que ofrece. El gobierno estatal ha trabajado activamente para crear un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, ofreciendo condiciones favorables y competitivas. El Estado de México se consolida como un referente nacional en la atracción de IED, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura en constante mejora y una fuerza laboral calificada. La entidad sobresale por su sólida base industrial, con más de 31 mil unidades económicas activas en el sector alimentario, un indicador de la diversificación y dinamismo de su economía. Además, el estado lidera la comercialización de motocicletas y la manufactura de utensilios de cocina, sectores que impulsan significativamente el crecimiento económico y la generación de empleo.\El gobierno estatal ha enfatizado que estos logros son producto del trabajo coordinado en áreas clave como infraestructura, conectividad y seguridad. Estas acciones estratégicas han creado un entorno de confianza y estabilidad, esencial para atraer inversiones y fomentar el desarrollo. La inversión en infraestructura, incluyendo carreteras, puentes y sistemas de transporte, ha mejorado la conectividad del estado, facilitando el movimiento de bienes y personas. La seguridad, otro pilar fundamental, ha sido reforzada con el objetivo de garantizar la protección de las inversiones y la tranquilidad de los ciudadanos. Todos estos esfuerzos en conjunto generan mayores oportunidades de desarrollo económico, incrementan la competitividad del estado y contribuyen al bienestar de la población mexiquense. El gobierno estatal continúa trabajando para fortalecer el entorno empresarial y asegurar un futuro próspero para todos los habitantes del Estado de México





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