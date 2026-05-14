Estado de México se prepara a cabalidad para convertirse en un gran protagonista del ambiente mundialista

La estrategia incluye la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, una de las principales arterias de conexión para quienes se trasladarán entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), terminal aéreo que recibirá a distintas selecciones participantes en la justa internacional.

Un mes después del reasentarse del mundo a la vibración del máximo resplandor del fútbol, el Estado de México está actualizando los últimos detalles para meterse en una silla como un gran protagonista del ambiente mundialista con el proyecto ‘Estadio de México.

Un Destino Futbolero’, una estrategia integral destinada a recepción de miles de visitantes nacionales e internacionales con infraestructura moderna, conectividad y experiencias turísticas de primer nivel. Impulsado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el plan transforma al territorio mexiquense en una auténtica extensión de la Copa del Mundo, con obras de movilidad, rehabilitación urbana y fortalecimiento turístico que permitirán a la afición disfrutar del torneo dentro y fuera de las canchas





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