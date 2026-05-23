Estados de Coahuila y Nuevo León entre los menos satisfechos con el servicio de recolección de basura, pero lideran en satisfacción de la población con el servicio

Las entidades federativas de Coahuila y Nuevo León se encuentran entre los que menor porcentaje de su población separa sus residuos en la recolección de basura en México, según estadísticas oficiales. Además, ambas entidades se ubican entre las que mayor porcentaje registran en materia de satisfacción con el servicio de recolección de desechos, según las estadísticas

Los estados de Coahuila y Nuevo León se ubicaron entre los que menor porcentaje de su población separa sus residuos en la recolección de basura en México, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Además, ambos estados se ubicaron entre los que mayor porcentaje registran en materia de satisfacción con el servicio de recolección de desechos, según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras un levantamiento realizado a finales del año pasado. Al igual que Oaxaca y Ciudad de México, ambas entidades se ubicaron en los primeros lugares entre aquellos a los que mayor porcentaje de su población se le pide la separación de la basura





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