Estados, servidores públicos y ciudadanos colaboran en limpieza y recuperación de espacios públicos en Periférico Norte

La gobernadora Delfina Gómez encabezó una jornada de limpieza en Periférico Norte, en Cuautitlán Izcalli, con la participación de ciudadanos y personal de distintas dependencias. La mandataria estatal destacó la colaboración entre autoridades y ciudadanía para el mantenimiento de vialidades y espacios comunes, y hizo un llamado a la población para mantener limpias calles, banquetas y áreas públicas con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias.

Estados , servidores públicos y ciudadanos participaron en labores de limpieza y recuperación de espacios públicos en Periférico Norte mayo 17, 2026 a las 2:53p.m. GMT-6. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó una jornada de limpieza del programa 'Limpiemos nuestro EDOMÉX' en Periférico Norte , en el municipio de Cuautitlán Izcalli , con la participación de ciudadanos y personal de distintas dependencias.

A lo largo de la actividad, se realizaron labores orientadas a la recuperación de espacios públicos y a la prevención de afectaciones asociadas con la temporada de lluvias. La mandataria estatal señaló que la colaboración entre autoridades y ciudadanía puede contribuir al mantenimiento de vialidades y espacios comunes. También hizo un llamado a la población para mantener limpias calles, banquetas y áreas públicas con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias.

El gobierno estatal infomró que recientemente se llevaron a cabo trabajos de reconstrucción en 108 kilómetros de Periférico Norte, utilizando materiales cuya vida útil estimada es de hasta 10 años. Además, se realizaron labores de desazolve como parte de las acciones de mantenimiento de la vialidad





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