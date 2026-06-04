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Estados Unidos amenaza con retirar visas a Colombia por manipulación de elecciones

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Estados Unidos amenaza con retirar visas a Colombia por manipulación de elecciones
Estados UnidosColombiaElecciones Presidenciales
📆6/4/2026 8:45 PM
📰El_Universal_Mx
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El gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Colombia, amenazando con retirar visas a quienes intenten manipular las elecciones presidenciales.

El gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Colombia , amenazando con retirar visas a quienes intenten manipular las elecciones presidenciales . Funcionarios estadounidenses han alertado sobre posibles intentos de alterar los resultados y han amenazado con restricciones de ingreso al país.

Esta medida se debe a las disputas entre Colombia y Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico, especialmente los bombardeos a lanchas en el Caribe, la migración y las acciones bélicas de Israel en la región. El gobierno colombiano ha sido criticado por su respuesta a estos problemas, lo que ha generado tensión en la relación con Estados Unidos.

La elección presidencial colombiana es crucial para el futuro del país y su relación con Estados Unidos, y cualquier intento de manipulación podría tener graves consecuencias. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, ha advertido a los colombianos que intenten manipular la elección que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. Esta medida es parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para proteger sus intereses en la región y prevenir la manipulación de elecciones.

La comunidad internacional está monitoreando la situación y espera que Colombia tome medidas para garantizar la integridad de la elección

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Estados Unidos Colombia Elecciones Presidenciales Manipulación Visas Sanciones

 

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