Estados Unidos anuncia la muerte de 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en operativo militar en Venezuela

Anuncio de la muerte del líder del Tren de Aragua en operativo conjunto entre Estados Unidos y Venezuela, con declaraciones de Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth sobre la lucha contra el narco-terrorismo y críticas a la administración Biden.

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 12 de junio de 2026 que el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ' Niño Guerrero ', fue asesinado durante un ataque cinético realizado por el Comando Sur en coordinación con autoridades venezolanas.

La operación, que incluyó un video difundido por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, tuvo como objetivo un complejo del grupo criminal en territorio venezolano. Según el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, el ataque subraya el compromiso compartido entre ambos países para negar refugio seguro a organizaciones narco-terroristas en el hemisferio.

El Tren de Aragua, originado en cárceles venezolanas, se ha convertido en una de las estructuras criminales más poderosas y transnacionales de América, con presencia en varios países gracias al éxodo masivo de venezolanos. Su designación como organización terrorista por parte de Washington ha intensificado la persecución en su contra.

Trump, quien calificó al grupo como 'una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta', vinculó el operativo con sus políticas migratorias y de seguridad, criticando a la administración de Joe Biden por permitir la entrada de 'criminales ilegales'.

'Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y los enviaremos a las profundidades del infierno', afirmó el mandatario. 'Niño Guerrero' había sido sancionado por el Departamento del Tesoro en 2025 y se encontraba prófugo desde un operativo en la cárcel de Tocorón en 2023. La acción conjunta con Venezuela forma parte de la Coalición Contra Cárteles de las Américas (A3C) y busca debilitar significativamente las operaciones del Tren de Aragua, que extorsiona, trafica y ejerce violencia transnacional.

Aunque no se especificó la ubicación exacta del ataque, el mensaje enfatiza la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países para eliminar el refugio del grupo en territorio venezolano. Este evento marca un hito en la estrategia de seguridad hemispérica propuesta por Trump, quien reiteró su compromiso de 'deportar a miles de criminales malvados' y 'librar una guerra contra los cárteles'.

La muerte de 'Niño Guerrero' podría alterar la dinámica interna del Tren de Aragua, pero también plantea interrogantes sobre la soberanía y la cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela, países con relaciones diplomáticas tensas. Analistas señalan que la operación podría tener repercussions en la crisis migratoria, dado que muchos miembros del grupo se han infiltrado en flujos migratorios hacia Estados Unidos.

El Tren de Aragua, que comenzó como una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno, expandió sus activities a lo largo del continente, involucrándose en tráfico de drogas, secuestros y trata de personas. Su líder, 'Niño Guerrero', era considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica. La designación terrorista por parte de EE. UU. en años recientes ha permitido aplicar sanciones financieras y apoyar operativos internacionales.

El comunicado de Hegseth destacó que la operación se realizó 'en estrecha coordinación con las autoridades en Venezuela', aunque no se ofrecieron detalles sobre el papel exacto de las fuerzas venezolanas ni sobre el método utilizado en el ataque cinético. Trump, por su parte, aseguró que 'los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar', indicando que las acciones continuarán contra otras cabezas del grupo.

La Casa Blanca no precisó si hubo bajas civiles o collateral damage, pero enfatizó la precisión de la operación. Este suceso se produce en un contexto de creciente tensión entre EE. UU. y Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha cuestionado las acusaciones de Washington sobre vínculos del estado venezolano con grupos criminales.

Sin embargo, la mención de 'amigos de Venezuela' por parte de Trump sugiere un level de cooperación que podría ser parte de una estrategia más amplia de acercamiento o presión bilateral. El Tren de Aragua ha sido responsable de múltiples actos de violencia en Estados Unidos, incluyendo asesinatos y extorsiones, lo que ha alimentado el discurso antiinmigrante de Trump.

La muerte de su líder podría representar un golpe simbólico y operativo, pero expertos advierten que organizaciones de esta magnitud suelen tener estructuras descentralizadas que permiten su continuidad. La información proviene de fuentes oficiales estadounidenses, pero no ha sido confirmada de manera independiente por autoridades venezolanas, lo que añade incertidumbre sobre los detalles del operativo.

La difusión de un video del ataque por parte de Trump, similar a estilo de otros mensajes en redes sociales, busca proyectar una imagen de fuerza y control en materia de seguridad nacional. La tensión entre la narrativa oficial y la verificación factual es un elemento a considerar en la cobertura de este evento. En los próximos días se esperan reacciones de organizaciones de derechos humanos sobre la legalidad del ataque en territorio extranjero, así como declaraciones del gobierno venezolano.

Mientras tanto, la Fiscalía y agencias de seguridad de EE. UU. han intensificado la búsqueda de otros líderes del Tren de Aragua, incluyendo a lugartenientes como Johan Petrica. La operación contra 'Niño Guerrero' se suma a una serie de acciones contra cárteles y organizaciones criminales designadas como terroristas, en línea con la política exterior de Trump que busca expandir la autoridad militar para actuar contra grupos transnacionales.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta coyuntura, que podría establecer precedentes en la cooperación security entre naciones americanas





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tren De Aragua Niño Guerrero Estados Unidos Venezuela Operativo Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump contempla no asistir al debut de Estados Unidos en el Mundial 2026El presidente estadounidense permanecerá en Washington durante el arranque de la Copa del Mundo

Read more »

¿Cuándo y dónde ver GRATIS el partido Estados Unidos vs Paraguay el 12 de junio?El juego en California define el rumbo del Grupo B; ticos y norteamericanos buscan el liderato del sector en la primera fase del torneo

Read more »

Donald Trump anuncia que no irá al debut de Estados Unidos en el Mundial y destaca neutralización del líder del Tren de AraguaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que no asistirá al primer partido de su país en el Mundial y, al mismo tiempo, destacó la eliminación del líder del Tren de Aragua, una organización criminal designada como terrorista. Trump afirmó que este operativo fue ordenado por él y cumple una promesa de campaña de justicia para las víctimas. Además, reafirmó que su administración continuará persiguiendo a los miembros restantes de la banda, calificándolos de asesinos y narcotraficantes, y advirtió que actuarán en cualquier escenario.

Read more »

Trump anuncia que “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, fue abatido; destaca apoyo de VenezuelaEl presidente estadounidense aseguró que el jefe de la organización criminal murió en una operación del Comando Sur

Read more »