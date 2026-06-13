Estados Unidos anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en operativo militar

El presidente Donald Trump informó sobre la eliminación de "Niño Guerrero", jefe del Tren de Aragua, en un ataque cinético ejecutado por el Comando Sur (SOUTHCOM). La operación, calificada de rápida y letal, contó con la cooperación de Venezuela, según declaró Trump. Este hecho marca un golpe significativo contra la organización criminal transnacional designada como terrorista.

El Comando Sur de los Estados Unidos ( SOUTHCOM ), bajo la dirección de Donald Trump , abatió exitosamente a " Niño Guerrero ", líder del Tren de Aragua (TdA), calificada como una de las organizaciones terroristas "más sanguinarias del planeta".

Su eliminación fue producto de un ataque cinético "rápido y letal", tal y como reveló el mandatario en redes sociales.

"Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas", redactó el presidente de EU.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien". La cooperación entre Estados Unidos y Venezuela Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó a Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte", añadió Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero. El mensaje de Trump en Truth Social va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes. Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista. La banda criminal opera en varios países de América Latina. Con información de AF





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