La contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay en el estadio SoFi ha desatado una avalancha de reacciones y memes en redes sociales, mientras el equipo de Pochettino afianza su posición en la fase de grupos del Mundial 2026.

El partido entre Estados Unidos y Paraguay en el estadio SoFi ha desatado una ola de comentarios y reacciones tras la contundente victoria norteamericana por 4-1.

Este resultado, que muchos analistas califican como un golpe de autoridad por parte del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde se mezclan celebraciones y burlas. Aunque el texto original presenta numerosas repeticiones yFragmentos que parecen pertenecer a diferentes noticias o secciones, se puede reconstruir la esencia: la goleada estadounidense en el contexto del Mundial 2026, la ceremonia previa en el Estadio de Los Ángeles y la avalancha de memes que inundaron internet.

Además, se mencionan otros temas como la ruta del Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma y el anuncio de Trump sobre un acuerdo de paz con Irán, aunque estos últimos parecen agregados no directamente relacionados con el partido. La tarea principal es reescribir el contenido sustantivo, eliminando las repeticiones de títulos 'Estos son LOS MEJORES MEMES...

' y otros elementos de navegación, y extenderlo para superar los 2500 caracteres en al menos tres párrafos. La redacción debe ser en español, sin comillas dobles dentro del texto y con un tono periodístico. Se deben identificar hasta cinco temas clave para la sección 'Keywords', como 'Estados Unidos', 'Paraguay', 'Mundial 2026', 'Goleada', 'Memes', 'Fútbol'. La categoría podría ser 'Deportes'.

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Estados Unidos y Paraguay se reencuentran 96 años después en el MundialLa primera Copa del Mundo en la historia se jugó en Uruguay 1930. Eran cuatro grupos y uno de los enfrentamientos fue Estados Unidos ante Paraguay, selecciones que 96 años después se vuelven a ver las caras en la máxima justa de la FIFA, ahora con el cuadro de Las Barras y las Estrellas como coanfitrión del primer certamen con tres países sede. El conjunto estadounidense hizo historia al ganarle a los guaraníes en el torneo inaugural por marcador de 3-0 con hat-trick de Bert Patenaude, el primer triplete en la historia del Mundial. Casi 100 años después los equipos fueron emparejados de nuevo, ahora en la vigésima tercera edición del campeonato y en su primer compromiso. Muchas cosas han cambiado desde la primera vez que norteamericanos y sudamericanos se enfrentaron. En la Copa del Mundo inaugural había tres grupos de tres equipos y uno de cuatro. Pasaron de ser 13 selecciones a 48 y por primera vez con tres países anfitriones, uno de ellos Estados Unidos, que será segunda vez sede, tras hacerlo en 1994. Si bien será tan sólo el segundo cotejo entre ambos en Mundiales, no son escuadras que se desconozcan, ya que en noviembre pasado el conjunto comandado por el argentino Mauricio Pochettino ganó 2-1 en Chester, Pensilvania, a la Albirroja, un buen antecedente para un equipo que busca ganar en su debut como local. EL ARGENTINO Mauricio Pochettino dirigirá su primer Mundial. Como jugador estuvo en el de 2002. Estados Unidos es recurrente en el máximo escenario al ser uno de los conjuntos fuertes en Concacaf. Va por su decimosegundo torneo mundialista y en su primer partido tiene tres victorias (incluyendo aquella en el 30, ante Paraguay), por tres empates y cinco derrotas. La última vez que ganaron en un compromiso de este tipo fue en 2014 ante Ghana. Del otro lado, los guaraníes regresan a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Su última participación fue en 2010, llegando hasta cuartos de final, luego de superar la ronda de grupos como líderes del sector F

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