Estados Unidos arrasa con Paraguay en la apertura del Grupo D del Mundial 2026

La selección estadounidense protagonizó una goleada histórica frente a Paraguay en su debut del Mundial 2026, tras una ceremonia de inauguración con estrellas como Katy Perry y Lisa que no opacó la contundencia del resultado.

El Mundial 2026 ya está en marcha y el primer partido del Grupo D , disputado en el Estadio de Los Ángeles, dejó un fuerte mensaje sobre las aspiraciones de Estados Unidos y el difícil camino de Paraguay .

La ceremonia de inauguración, la tercera de este torneo, reunió a grandes figuras de la música internacional como Katy Perry, Lisa del grupo BLACKPINK, Future, Tyla y Anitta, quienes encendieron los ánimos de los más de 70.000 espectadores que colmaron el recinto. El show, cargado de luces, pirotecnia y coreografías, marcó el inicio de un encuentro que pronto se decantaría abrumadoramente a favor del equipo local.

Desde el pitido inicial, la selección estadounidense mostró un nivel de juego ofensivo y una intensidad física que superaron ampliamente a una Paraguay que se vio incapaz de neutralizar el empuje de su rival. Los goles began a caer temprano, y la respuesta paraguaya nunca llegó. El dominio fue absoluto en posesión, ocasiones y ritmo, lo que derivó en una goleada histórica que sepultó las esperanzas de los guaraníes en su debut.

La humillación deportiva fue palpable en el rostro desencajado de los jugadores paraguayos, que abandonaron la cancha cabizbajos mientras la afición local celebraba eufórica cada tanto. Las imágenes del encuentro, capturadas por agencias como AFP y AP, muestran el contraste entre la alegría desbordante de los hinchas estadounidenses y la frustración concentrada de los paraguayos. Mauricio, figura de Paraguay, intentó insistentemente pero su esfuerzo fue en vano ante la muralla defensiva y el constante asedio norteamericano.

Este resultado no solo es un golpe anímico para Paraguay, que deberá recuperarse rápidamente en sus próximos partidos si quiere avanzar a la siguiente fase, sino que también envía un claro mensaje al resto de participantes: Estados Unidos, con el apoyo de su gente y un juego vistoso y efectivo, aspira a hacer un papel destacado como anfitrión. La ceremonia, aunque espectacular, quedó opacada por la contundencia del marcador final.

El Mundial 2026, el primero con 48 equipos y compartido por tres naciones, promocionó una fiesta de fútbol, pero este primer partido del Grupo D recordó que también hay lugar para la goleada y la adversidad. El torneo apenas comienza, pero las lecciones de esta jornada inaugural ya están sobre la mesa





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