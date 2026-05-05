Estados Unidos despliega fuerzas navales en el Estrecho de Ormuz bajo el 'Proyecto Libertad'

El Pentágono anuncia el despliegue de portaviones, aviones caza y acorazados en el Estrecho de Ormuz para proteger buques comerciales ante la amenaza de ataques iraníes. La medida, denominada 'Proyecto Libertad', busca garantizar la seguridad del flujo marítimo en una región estratégica.

El Secretario de Guerra de Estados Unidos , Pete Hegseth, anunció la implementación del “ Proyecto Libertad ” en el Estrecho de Ormuz, una iniciativa destinada a proteger buques comerciales de todo el mundo bajo la protección militar del Pentágono .

La medida responde a las declaraciones de Irán sobre ataques agresivos e indiscriminados a cargueros de todas las naciones, incluyendo aquellos con civiles inocentes a bordo. Hegseth enfatizó que esta acción no es una provocación, sino una respuesta necesaria a la amenaza iraní. Para llevar a cabo el Proyecto Libertad, se han desplegado portaviones, aviones caza, helicópteros de ataque y acorazados bombarderos en la región.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Dan Caine, confirmó que el Comando Central, responsable de la guerra contra Irán, movilizó estos recursos desde el domingo pasado. El Secretario de Guerra calificó la postura de Irán como una “extorsión inaceptable”, al amenazar con atacar cualquier buque de carga que intente cruzar el Estrecho de Ormuz sin la protección del Pentágono.

Subrayó que la misión es provisional y que el flujo comercial en esta zona marítima es crucial para el mundo, no solo para Estados Unidos. El proyecto se activa debido a que, según el gobierno estadounidense, Irán no tiene derecho a controlar el Estrecho de Ormuz.

Desde hace poco más de dos meses, con el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el comercio internacional de petróleo se ha visto gravemente afectado por el bloqueo iraní al Estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento drástico en los precios de los combustibles. Hegseth aseguró que la protección militar ofrecida por el Pentágono a los buques de carga comercial en el Estrecho de Ormuz será continua, las 24 horas del día, y no se limitará a proteger únicamente el flujo de hidrocarburos.

Expertos del sector petrolero y comercial estiman que al menos 2000 buques con carga comercial se encuentran varados en el Estrecho de Ormuz debido a la situación actual. En Estados Unidos, la guerra contra Irán está generando consecuencias macroeconómicas e inflacionarias significativas, con un precio promedio de la gasolina de 4.59 dólares por galón, lo que impacta en el costo de alimentos, transporte, bienes y servicios.

Esta situación económica precaria está poniendo en aprietos políticos y electorales a Trump y a su partido, el republicano. Legisladores federales del partido republicano están preocupados por la posibilidad de perder el control del Congreso en las próximas elecciones de medio periodo. El diario The Washington Post informó que los asesores legales de Trump están preparando una estrategia para que el presidente pueda lidiar con un Capitolio potencialmente controlado por los demócratas.

En cuanto a una posible tregua en la guerra con Irán, Hegseth aclaró que se mantiene, excepto en caso de que Irán decida actuar bélicamente o enviar sus buques petroleros por el Estrecho de Ormuz. Tanto el general Caine como el Secretario de Guerra minimizaron los ataques esporádicos entre Irán y el Pentágono en los últimos días, argumentando que se trata de provocaciones “sin consecuencia” y que no indican una ruptura de la tregua.

La situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo tensa y el futuro del comercio internacional de petróleo depende de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán





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