Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz

Negociaciones avanzan hacia un acuerdo que pondría fin al conflicto en Medio Oriente, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, la gestión del programa nuclear iraní y el levantamiento gradual de sanciones. Pakistán sería el país anfitrión para la firma electrónica del pacto.

TEL AVIV - Fuentes diplomáticas y declaraciones oficiales indican que Estados Unidos e Irán están a punto de sellar un acuerdo que pondría fin a las hostilidades que han sacudido Oriente Medio desde febrero y que permitiría reabrir el vital estrecho de Ormuz al tránsito comercial.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el sábado que el pacto está más cerca que nunca y confía en que se firme en un plazo de 24 horas. Pakistan se prepara para albergar la firma electrónica del acuerdo, la cual sería seguida de inmediato por conversaciones técnicas la próxima semana.

Este avance se produce después de tres días de intercambio de fuego directo entre Irán y Estados Unidos, con la participación de Israel, que llevaron a la región al borde de una guerra a gran escala. El Comando Central de EE. UU. confirmó haber interceptado drones de ataque iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, un episodio que subraya la volatilidad de la situación.

La guerra, iniciada el 28 de febrero, ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico, aunque un frágil alto el fuego está vigente desde el 7 de abril. Los términos para abordar el controvertido programa nuclear de Irán se definirán en un periodo de 60 días posteriores a la firma del acuerdo inicial, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Este programa ha sido el núcleo de la disputa: Estados Unidos e Israel temen que Irán busque desarrollar un arma atómica, mientras que Teherán insiste en que sus esfuerzos nucleares son pacíficos. Un alto funcionario estadounidense, hablando bajo anonimato, explicó que el acuerdo iniciará el proceso de destrucción o retirada del uranio altamente enriquecido de Irán.

El periodo de 60 días se destinará a definir los detalles técnicos para extraer ese material, que se cree está almacenado en instalaciones nucleares duramente golpeadas por ataques estadounidenses en el pasado. La identidad de quién se encargará de la retirada no fue especificada. El pacto en negociación también incluye disposiciones concretas para reabrir el estrecho de Ormuz, según confirmó el funcionario estadounidense.

Irán, por boca de Araghchi, busca que el acuerdo le permita cobrar a los barcos por servicios de protección en el estrecho, una práctica que ! === durante la guerra y que Washington y otros países consideran una violación del derecho internacional. La interrupción del tránsito por esta vía marítima estratégica ha restringido el suministro energético mundial, incrementado los precios del combustible y encarecido alimentos y mercancías a nivel global.

Asimismo, tres funcionarios regionales indicaron que el acuerdo probablemente contemplará el levantamiento gradual de sanciones contra Irán y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero. Se espera una ceremonia de firma oficial una vez que los gobiernos de Washington y Teherán aprueben el texto. Un elemento clave y aún incierto es la situación en el Líbano.

Irán ha condicionado cualquier pacto a que incluya un alto el fuego en ese país, donde Israel combate a Hezbollah, su grupo aliado. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Israel podría actuar de forma independiente contra Irán y no se retirará de las zonas que ocupa en el Líbano, Siria y Gaza, ni de los campos de refugiados del norte de Cisjordania ocupada.

Los combates en el sur del Líbano continuaron este sábado, demostrando que la dinámica sobre el terreno sigue siendo compleja y que el acuerdo, aunque avanzado, enfrenta obstáculos significativos para su implementación plena





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