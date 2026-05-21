Estados Unidos hace poco para HELPAR EN LA RESPUESTA A UN BRETE DE ÉL EBOHA EN ÁFRICA CENTRAL

Una investigación reciente mostró que la ayuda exterior estadounidense a la República Democrática del Congo (RDC) se redujo drásticamente en 2025, con apenas 21 millones en lo que va de año. La ayuda a Uganda disminuyó también, registrando un saldo negativo de 1,2 millones de dólares en lo que va de 2026.
Un brote de ébola en África central, hasta ahora no detectado, está proponiendo y Estados Unidos parece estar haciendo poco para ayudarlo después de los recortes masivos a los esfuerzos de salud pública a nivel mundial y nacional.
No existe cura ni vacuna contra la rara variante Bundibugyo del ébola, que ha provocado dos brotes en las últimas décadas. Los responsables sanitarios y los científicos trabajan a contrarreloj para comprender la propagación del virus e intentar detenerlo, pero Estados Unidos brilla por su ausencia en estos esfuerzos.
En el último año, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido desmantelada, miles de empleados de agencias de salud estadounidenses han sido despedidos, las comunicaciones se han estancado y se han cancelado investigaciones científicas clave. En la República Democrática del Congo (RDC), se han reportado 482 casos sospechosos y alrededor de 116 muertes desde abril, con dos casos y una muerte en Uganda y una posible propagación al vecino Sudán del Sur.
El brote podría haber estado activo durante algunos meses, afirmó Kristian Andersen, profesor de inmunología y microbiología en Scripps Research
