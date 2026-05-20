Estados Unidos no ha entregado a México a ningún presunto delincuente solicitado desde 2018

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que Estados Unidos no ha aceptado ni entregado ninguna persona en extradición solicitada por México durante el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2026. Los 269 requerimientos presentados por México no han sido atendidos por parte de EE.UU., que han recurrido a la solicitud de información complementaria en algunas ocasiones.

De 2018 a la fecha, Estados Unidos no ha enviado a ninguna persona en extradición solicitada por México mediante 269 requerimientos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quien además, aseguró que pedir más pruebas para sustentar las peticiones que dicho país hace al Gobierno mexicano, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una práctica 'legal y convencional' entre ambas naciones.

'Nuestra postura es legal y es convencional. Es recíproca y es previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos. Y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia con apego al derecho, con respeto a la soberanía', sostuvo durante la conferencia presidencial





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SRE De México Estados Unidos México Recurrencia A La Solicitud De Información Comp Tratado Entre Ambos Países Arreglo Bilateral

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