Estados Unidos Sanciona a Figuras Clave y Casinos Mexicanos por Lavado de Dinero y Contrabando

La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. impone sanciones a individuos y empresas en México, incluyendo casinos, por estar relacionados con el lavado de dinero y el contrabando, cortando las fuentes de financiamiento de un grupo delictivo y enfocándose en su actividad en la frontera.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ), anunció recientemente sanciones contra seis individuos y entidades vinculadas a actividades de lavado de dinero y contrabando. Estas acciones, según el gobierno estadounidense, buscan desmantelar las redes financieras de un grupo delictivo específico que opera en territorio mexicano. La investigación, que condujo a estas sanciones, reveló la implicación de importantes figuras dentro de la estructura financiera de la organización criminal. Además de las personas señaladas, las sanciones se extienden a dos casinos ubicados en México , señalados por su presunta participación en el blanqueo de capitales. El comunicado emitido por el Departamento del Tesoro destaca la importancia de estas acciones para cortar las fuentes de financiamiento de la actividad delictiva y prevenir su expansión, con especial énfasis en la proximidad geográfica de uno de los casinos a la frontera con Estados Unidos.

La OFAC identificó a los casinos como puntos cruciales en la operativa del grupo criminal. Uno de ellos, situado a escasos tres kilómetros de la frontera estadounidense, habría servido como plataforma para diversas actividades ilícitas. Entre ellas, se menciona el ocultamiento de drogas, el lavado de ganancias obtenidas de manera ilegal y el establecimiento de un centro de operaciones para la organización delictiva. La empresa operadora de los casinos, Comercializadora y Arrendadora de México, también fue objeto de sanciones. La designación de estas entidades y personas conlleva la congelación de sus activos en jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con ellas. Estas medidas financieras buscan aislar al grupo delictivo del sistema financiero internacional, dificultando su capacidad para operar y expandir sus actividades criminales. El impacto de estas sanciones se espera que afecte directamente la capacidad del grupo delictivo para llevar a cabo sus operaciones en México y en la región fronteriza, limitando su acceso a recursos financieros y obstaculizando sus actividades de contrabando y tráfico de drogas.

La investigación reveló la participación de diversos actores en las actividades delictivas del grupo. Entre los sancionados se encuentran abogados y supuestos intermediarios, acusados de brindar apoyo logístico y representación legal a miembros de la organización criminal. Estos individuos habrían participado en campañas de desinformación y en la protección legal de los integrantes del cártel, facilitando así sus operaciones y evadiendo la acción de las autoridades. El grupo criminal, según las autoridades estadounidenses, mantiene una fuerte influencia en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde opera una amplia red dedicada al tráfico de drogas, personas, extorsión y lavado de dinero. Además, se le atribuye participación en el tráfico de fentanilo, una droga sintética altamente adictiva y peligrosa que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos. La situación pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de una cooperación internacional efectiva para combatir estas actividades ilícitas y proteger la seguridad de ambas naciones.





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