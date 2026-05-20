Estados Unidos sanciona a más de una docena de personas y empresas ligadas a trafficking y lavado del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el miércoles sanciones contra más de una docena de capos y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, incluyendo a Alfredo Orozco Romero y mujeres implicadas en un restaurante con sede en Chihuahua.

OFAC sanciona a más de 12 personas y empresas ligadas al tráfico de fentanilo y lavado del Cártel de Sinaloa, anunció el Departamento del Tesoro estadounidense, en este miércoles, sanciones contra más de una docena de capos y empresas; acusados de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.

Estas medidas incluyen a Alfredo Orozco Romero, descrito como empresario, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína, y dos mujeres que desempeñan como testaferros de este hombre de negocios a través de dos entidades incluidas en este paquete de sanciones estadounidenses





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