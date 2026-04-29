Estados Unidos solicita extradición del gobernador de Sinaloa: tensión diplomática y reacciones políticas

El embajador de Estados Unidos en México respalda las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores cuestiona la falta de pruebas. La oposición en el Legislativo exige acciones inmediatas y critica el posible respaldo político a los acusados.

Tras la solicitud de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respaldó las acusaciones y exigió que no haya impunidad en el caso.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el diplomático destacó que, aunque no puede comentar sobre los detalles específicos de las imputaciones, la corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambos países será investigada y procesada siempre que aplique la jurisdicción de Estados Unidos. Johnson también reafirmó el compromiso de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional, destacando que ambos países han trabajado para fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho, algo que, según él, es lo que merecen los ciudadanos de ambos lados de la frontera.

La situación ha generado una nueva tensión entre los dos países, especialmente porque Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, es un destacado miembro de Morena, el partido en el poder en la mayoría de los estados y al cual pertenece también la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional de Estados Unidos, pero aclaró que no se incluyeron pruebas contra los acusados.

Según la SRE, tras una revisión jurídica en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas. Las peticiones fueron presentadas por la Embajada de Estados Unidos el 28 de abril y enviadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación, ya que será esta institución la que determine si existen pruebas o no, así como la viabilidad de la detención con fines de extradición.

La SRE también anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la información, ya que este tipo de datos debe manejarse de manera confidencial. En el ámbito legislativo, la oposición ha sido dura con el gobernador Rocha.

Legisladores del PAN, como el diputado Federico Döring, criticaron duramente al gobernador, acusándolo de tener vínculos con el narcotráfico y advirtiendo que su situación podría afectar las relaciones con Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad y comercio. Döring también cuestionó si la presidenta Claudia Sheinbaum extraditaría a los acusados o si intentaría protegerlos.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez, también del PAN, felicitó a Estados Unidos por presentar cargos contra Rocha y lamentó que la justicia tenga que venir del extranjero. El senador Alejandro Moreno, líder del PRI, consideró grave que dos figuras destacadas de Morena, como Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, sean señalados por corrupción y crimen organizado, y responsabilizó al partido por su respaldo político.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, de Morena, atribuyó las acusaciones a capos que enfrentan juicios en Estados Unidos, sugiriendo que podrían estar detrás de las imputaciones





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