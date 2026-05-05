Estados Unidos suspende la escolta a buques en el Estrecho de Ormuz en un nuevo intento de acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump anunció la suspensión de la operación 'Proyecto Libertad', que protegía el tránsito comercial en el Estrecho de Ormuz, en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán. La medida se produce tras meses de tensiones y ataques en la región, con implicaciones globales en los precios del petróleo y el gas.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , anunció la suspensión de la escolta a los buques varados en el Estrecho de Ormuz, una operación conocida como 'Proyecto Libertad'.

Esta medida, que buscaba proteger el tránsito comercial y facilitar la salida de embarcaciones bloqueadas por Irán, se enmarca en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo con el país persa, luego de que las hostilidades iniciaran el pasado 28 de febrero de 2026. En sus redes sociales, Trump explicó que la decisión de suspender la operación se fundamentó en varios motivos, aunque aclaró que el bloqueo estadounidense al estrecho seguirá vigente.

El anuncio llegó tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y de los líderes militares, quienes confirmaron que el alto el fuego en Oriente Medio sigue en pie y que, aunque el conflicto no ha sido resuelto, la primera gran operación militar de Estados Unidos contra Irán ha concluido. El Estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, ha estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, generando perturbaciones en los mercados globales y un aumento en los precios de las materias primas.

Irán, por su parte, ha bloqueado de facto el estrecho, amenazando con desplegar minas, drones, misiles y lanchas de ataque rápido. En respuesta, Estados Unidos ha bloqueado puertos iraníes y organizado tránsitos escoltados para los buques comerciales. Tras publicar un nuevo mapa del Estrecho con una zona de control iraní ampliada, la Guardia Revolucionaria advirtió a los buques que se mantengan en los corredores establecidos o se enfrenten a una 'respuesta decidida'.

La situación sigue siendo tensa, con implicaciones globales significativas para la economía y la seguridad internacional





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