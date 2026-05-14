Estados Unidos y China discuten medidas de control de la inteligencia artificial en su cumbre de Pekín

Estados Unidos y China están discutiendo medidas de control de la inteligencia artificial en su cumbre de Pekín y establecerán un protocolo de buenas prácticas para evitar que actores maliciosos no estatales aprovechen de los modelos de IA más potentes.

Estados Unidos y China están discutiendo medidas de control de la inteligencia artificial en su cumbre de Pekín y establecerán un protocolo de buenas prácticas para evitar que actores maliciosos no estatales aprovechen de los modelos de IA más potentes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a la CNBC en una entrevista pregrabada que es 'de suma importancia' que Estados Unidos mantenga su ventaja sobre China en materia de IA, y añadió que esto es la razón por la que Pekín está interesado en debatir las medidas de control. Las conversaciones se producen después de que la herramienta de IA Mythos de Anthropic haya puesto de manifiesto importantes vulnerabilidades de seguridad en el software, lo que ha llevado a bancos y otras empresas a realizar reparaciones urgentes y actualizaciones de software para corregir las debilidades de sus redes.

Los funcionarios del Gobierno han dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que organizaciones no estatales, criminales o terroristas utilicen Mythos para perturbar los mercados y el sistema financiero mundial. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, está en Pekín para la cumbre y Reuters informó de que Estados Unidos ha autorizado a unas 10 empresas chinas a comprar el chip H200 de Nvidia, el segundo más potente.

Bessent declaró a la CNBC que no tenía conocimiento de las autorizaciones del H200, pero señaló que tales decisiones las tomaría el Departamento de Comercio, no el Tesoro. Afirmó que, además de Mythos de Anthropic, habrá avances similares de 'función escalonada' en otros modelos de Google, de Alphabet, y OpenAI. Señaló que el Gobierno de Estados Unidos está consultando con las tres empresas, a las que calificó de 'muy buenos socios'.

El Tesoro ha estado trabajando con los 11 bancos más grandes para garantizar que corrijan las vulnerabilidades y hará lo mismo con los bancos 'superregionales' más pequeños y con los bancos comunitarios, dijo Bessent, añadiendo que confiaba en una 'transición fluida' hacia las nuevas capacidades de la IA. Afirmó que no creía que hubiera debates con China sobre la IA si este país liderara la carrera tecnológica.

'Así que vamos a aplicar las mejores prácticas y los valores de Estados Unidos en este ámbito, y luego los extenderemos al resto del mundo', dijo en referencia a los modelos de IA





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