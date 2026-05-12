The recent meeting between the US Treasury Secretary, Scott Bessent, and his Japanese counterpart, Satsuki Katayama, in Tokyo has emphasized the continued strong economic association and the continuous and solid communication between their economic teams. The two leaders have confirmed a close collaboration to deal with unfavorable volatility in foreign exchange markets, which is expected to continue as a response to the recent market movements.

Estados Unidos y Japón Maintain a Constant and Solid Coordination to Deal with Monetary Instabilities and Volatility . Scott Bessent, the US Treasury Secretary , Meets with Japan ese counterpart in Tokyo and Expressing His Satisfaction with the Strong Economic Association between the two Countries, Emphasised the Continuous and Solid Communication between Their Economic Teams to Address Unfavorable Volatility in the Foreign Exchange Market.

Meanwhile, the Japanese Finance Minister, Satsuki Katayama, Affirmed their Close Collaboration in Battling Unfavorable Volatility in Foreign Exchange Markets. Two Leaders agreed to Continue Highly Coherent Coordination, Given Recent Market Movements Including Fluctuations in Exchange Rates





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United States Japan Treasury Secretary Satsuki Katayama Foreign Exchange Markets Volatility Market Movements

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