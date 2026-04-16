Estafadores Intercambian Terminales de Pago en Gasolineras para Robar Ganancias en Tlalpan

Un nuevo modus operandi de robo fue denunciado por un despachador de gasolinera en Tlalpan, Ciudad de México. Dos sujetos simularon cargar combustible y, bajo engaño, intercambiaron la terminal de pago del establecimiento para desviar las ganancias a una cuenta bancaria externa. El empleado tuvo que cubrir el adeudo con sus propios fondos y ya presentó la denuncia correspondiente.

Un nuevo método de estafa ha sido detectado en gasolineras de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Tlalpan . Un despachador de la estación de servicio Servicio Centinela, ubicada en Calzada de Tlalpan , fue víctima de dos sujetos que simularon cargar combustible y lograron intercambiar el dispositivo de cobro del establecimiento. El objetivo era redirigir las ganancias a una cuenta bancaria ajena, apropiándose del dinero que debía ingresar a la estación.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril. Dos individuos a bordo de un automóvil sin placas de circulación solicitaron el servicio de carga. Tras pedir 300 pesos de gasolina, uno de ellos entabló una conversación con el empleado, Marcelo Guzmán. Cuando llegó el momento del pago con tarjeta, el supuesto cliente solicitó cambiar la terminal de pago, alegando que la que le ofrecían no leería el chip de su tarjeta. Una vez que el despachador aceptó el cambio, el cliente recibió la aprobación del cobro en la nueva terminal y se marchó rápidamente junto a su cómplice. Al revisar el comprobante de cobro y notar la terminal inusual, Marcelo se percató del engaño: le habían sustraído su dispositivo y le habían dejado otro. Las cámaras de seguridad del negocio grabaron el momento en que el empleado intentó procesar el pago con la terminal original y cómo el individuo se negó, propiciando el intercambio. Al examinar la terminal que le dejaron, Marcelo descubrió que estaba vinculada a una cuenta bancaria externa, con domicilio registrado en Avenida Rojo Gómez 482, en la colonia Guadalupe del Moral, alcaldía Iztapalapa. El plan consistía en que el despachador continuara cobrando con el dispositivo fraudulento, asegurando que los fondos se depositaran en la cuenta de los estafadores, y no en la de la gasolinera. Durante el intercambio, uno de los cómplices recibió la terminal original que el despachador le entregó, para luego realizar el cambio de equipos de manera discreta. Como consecuencia de este engaño y la pérdida del ingreso correspondiente al servicio, Marcelo Guzmán se vio obligado a cubrir la deuda con sus propios recursos. El empleado ya ha formalizado una denuncia virtual ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Ha solicitado a las autoridades una investigación exhaustiva del caso, expresando su preocupación de que este modus operandi pueda estar siendo replicado en otras estaciones de servicio de la capital, afectando a más trabajadores y establecimientos. La rápida acción de los delincuentes y la aparente sofisticación del engaño subrayan la necesidad de estar alerta ante nuevas modalidades delictivas que buscan vulnerar la seguridad financiera de los negocios





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