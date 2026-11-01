Estallido fatal del Learjet 60 en Palm Beach, Florida: 9 fallecidos

Un Learjet 60 se estrelló en Palm Beach, Florida, matando a 9 personas a bordo. Autoridades confirman la tragedia tras el accidente del avión que viajaba a las Bahamas.

Un avión ejecutivo de la marca Learjet modelo 60, con nueve personas a bordo, se estrelló fatalmente en la región de Palm Beach, ubicada en el estado de Florida, en Estados Unidos. Este trágico incidente tuvo lugar aproximadamente a las 12:50 horas, según la hora local del lugar, provocando la muerte inmediata de todos los individuos que viajaban en la aeronave. La información fue confirmada oficialmente por Sean Duffy, quien ocupa el cargo de secretario de Transporte de Estados Unidos, quien emitió un comunicado detallando la gravedad de la situación y las pérdidas humanas irreparables.

Detalles del vuelo y ruta aérea

Según los datos registrados por la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24, la aeronave implicada en el accidente contaba con la matrícula específica N722BD. El jet ejecutivo despegó originalmente de la ciudad de Austin, en el estado de Texas, con el propósito de establecer una ruta de vuelo hacia las Bahamas. Desafortunadamente, la aeronave no logró completar su trayecto programado, perdiéndose y estrellándose en el área de Palm Beach antes de alcanzar su destino final planificado por los pilotos y la tripulación a bordo.

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Testimonios visuales y confirmación oficial

Videos circulados ampliamente en diversas redes sociales capturan el momento crítico en que la aeronave se precipita a gran velocidad hacia el suelo, estrellándose en las inmediaciones de una carretera pública. Estas grabaciones ofrecen una visión desgarradora de los últimos segundos de vida a bordo del avión. En la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, Sean Duffy compartió una declaración oficial, pidiendo a la ciudadanía que se una en oración por las familias y seres queridos de las víctimas que perdieron la vida en este accidente aéreo.

Investigación de las autoridades aeronáuticas

El secretario de Transporte añadió que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado inmediatamente los protocolos de investigación correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Duffy aseguró que ambas agencias proporcionarán más detalles y actualizaciones sobre el caso a medida que los expertos vayan recopilando evidencia y analicen los datos de vuelo. La comunidad internacional espera con atención los hallazgos preliminares que estas autoridades competentes presentarán en los próximos días.