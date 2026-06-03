Estancamiento en el apoyo al matrimonio igualitario en EE.UU., con disminución entre republicanos según Gallup

Una encuesta de Gallup muestra que el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo se ha estabilizado en torno al 65% tras años de aumento, con una notable baja entre republicanos. La aceptación de las personas transgénero también registra declives.

La aceptación del matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo en Estados Unidos ha experimentado un estancamiento tras más de dos décadas de crecimiento constante en el apoyo, con una disminución particularmente marcada entre los republicanos, según revela una nueva encuesta de Gallup .

Aproximadamente el 65% de los adultos estadounidenses considera que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal, lo que representa una ligera baja en comparación con el 71% registrado en 2022 y 2023. Gran parte de este cambio se explica por la caída en la aceptación dentro del sector republicano.

En la encuesta, realizada en mayo, solo el 37% de los republicanos afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo debe tener validez legal, mientras que un 35% señala que las relaciones entre personas homosexuales son moralmente aceptables. Las opiniones de demócratas e independientes se han mantenido mayoritariamente estables, con mayorías en ambos grupos que apoyan la legalidad del matrimonio igualitario y consideran moralmente aceptables las relaciones entre personas del mismo sexo.

Esta creciente brecha partidista también se refleja en las políticas LGBTQ+ a nivel estatal, especialmente en lo referente a personas transgénero, y en un renovado impulso en algunos estados para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. LOS CAMBIOS HAN SIDO RECIENTES La disminución en el apoyo al matrimonio igualitario, aunque moderada, es notable por lo drástico del cambio de opinión en las últimas décadas.

Según datos de tendencia de Gallup, en 1996 solo un 27% de los adultos estadounidenses respaldaba el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. Desde entonces, el respaldo creció de forma constante hasta hace unos años, cuando alcanzó su máximo con alrededor de 7 de cada 10 adultos a favor.

La percepción sobre la moralidad de las relaciones entre personas del mismo sexo siguió una trayectoria similar: en 2001, aproximadamente 4 de cada 10 adultos las consideraban moralmente aceptables, cifra que aumentó casi 30 puntos porcentuales en las dos décadas siguientes. En los últimos años, los datos de Gallup muestran señales de un giro a la baja.

Además de la leve caída en apoyo al matrimonio igualitario, la nueva encuesta indica que el 62% de los adultos ve como moralmente aceptables las relaciones entre gays y lesbianas, por debajo del 71% en 2022. Y AÚN ASÍ, EL MATRIMONIO IGUALITARIO SE RECONOCE EN CASI TODO EU El matrimonio entre personas del mismo sexo tiene reconocimiento nacional desde la sentencia de la Corte Suprema de 2015, que culminó un proceso de 12 años mediante el cual decisiones judiciales y leyes estatales ya lo habían establecido en la mayoría de los estados.

Para el año pasado, existían más de 800,000 parejas del mismo sexo casadas, según datos del Williams Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. No obstante, la reacción contraria no ha cesado. En el último año, llegó a la Corte Suprema una petición para revocar el fallo de 2015 invocando declaraciones del juez Clarence Thomas, quien ha abogado por anularlo. La corte denegó la apelación sin comentarios.

También el año pasado, la Convención Bautista del Sur votó de manera abrumadora a favor de revertir el fallo que permitió el matrimonio igualitario en todo el país e imponer una prohibición. TAMBIÉN BAJA ACEPTACIÓN DE PERSONAS TRANS Como indicio de que las opiniones sobre temas LGBTQ+ podrían estar cambiando de forma más amplia, la encuesta de Gallup encontró que alrededor del 40% de los estadounidenses considera moralmente aceptable cambiar de género legalmente, una disminución desde casi el 50% en 2021.

Los derechos de las personas transgénero han sido un tema políticamente muy polémico en esta década. La mayoría de los estados controlados por republicanos ha aprobado leyes en los últimos cinco años para prohibir tratamientos médicos de confirmación de género para menores transgénero, restringir el uso de baños en escuelas y excluir a niñas y mujeres transgénero de algunas competencias deportivas. El expresidente Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas que buscan implementar medidas similares a nivel federal.

Esta semana, una de esas políticas federales sufrió un revés cuando un tribunal dictaminó que el ejército prohibió ilegalmente a las tropas transgénero





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