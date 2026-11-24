La estatua de Cristóbal Colón restaurada permanece inédita mientras disputan el Paseo de la Reforma memorial feminista y esculturas retiradas. Análisis de la situación en la Ciudad de México.

La estatua de Cristóbal Colón, una pieza histórica que dominó el paisaje del Paseo de la Reforma durante más de un siglo, permanece oculta al público general a pesar de haber concluido satisfactoriamente todos los trabajos de restauración. En la glorieta central que ocupaba anteriormente se ha instalado un memorial dedicado a las mujeres que buscan justicia para las víctimas de violencia y desaparición, mientras que una representación de la Joven de Amajac se exhibe en un jardín cercano.

Este contexto de disputa visual y simbólica en la capital mexicana se intensifica con otras decisiones recientes, como la recreación prevista de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, retiradas por la alcaldía Cuauhtémoc en 2025, cuyo nuevo emplazamiento oficial sigue siendo desconocido. A estos casos se suma la transformación de la Glorieta de la Palma en un referente para las familias de personas desaparecidas, el cambio de ubicación del monumento a Cuauhtémoc y el ataque reciente a la estatua del expresidente Felipe Calderón en Chapultepec.

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Estos eventos reflejan una profunda controversia sobre los personajes y las causas que deben ocupar el espacio público, llegando a la conmemoración del lunes 12 de octubre, fecha declarada desde 2020 como el Día de la Nación Pluricultural, sin resoluciones definitivas para las piezas retiradas. Algunas esculturas fueron removidas por motivos estrictos de conservación o por decisiones administrativas del gobierno local, mientras que otras han sido objeto de un fuerte rechazo político y social por parte de diversos sectores de la ciudadanía.

Restauración Completa y Almacenamiento Secreto

El conjunto escultórico dedicado a Cristóbal Colón fue retirado oficialmente del Paseo de la Reforma el 10 de octubre de 2020, dos días antes del aniversario de la llegada del navegante a América, bajo el pretexto de iniciar un proceso de conservación. La obra, realizada por el escultor francés Charles Cordier e inaugurada en el siglo XIX, no consistía únicamente en la figura del navegante, sino que incluía cuatro representaciones de frailes vinculados con la evangelización: Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza.

Tras el retiro inicial, se anunció que la estatua sería trasladada al Parque América en Polanco, pero ninguna de las propuestas alternativas se concretó. Las cinco esculturas ingresaron a un exhaustivo proceso de restauración en las instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), trabajo que concluyó a finales de 2023. Los expertos realizaron limpieza profunda, eliminación de grafitis, tratamiento especializado de las superficies de bronce y reparación de daños acumulados durante décadas de exposición directa a la intemperie.

En abril de 2025, el conjunto fue trasladado al Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, estado de México, donde las piezas se encuentran en un área restringida que no está abierta al público. Esta medida de seguridad se justifica como necesaria para proteger las esculturas de las condiciones ambientales y permitir una vigilancia constante de su estado de conservación, aunque hasta la fecha no se ha anunciado un sitio definitivo para su reinstalación pública.

El Conflicto por la Glorieta Central

La sustitución de la figura de Cristóbal Colón no siguió el curso previsto originalmente por las autoridades. En septiembre de 2021, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto Tlalli, una escultura creada por el artista Pedro Reyes inspirada en las cabezas monumentales olmecas, pero la iniciativa recibió críticas severas por la falta de consulta a las comunidades indígenas y por la concepción de la figura, por lo que fue descartada para ese emplazamiento.

Mientras se debatía qué obra ocuparía el pedestal, colectivos feministas tomaron la glorieta en septiembre de 2021 instalando una figura de una mujer con el puño en alto. Esta intervención dio paso a la creación de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un punto de encuentro fundamental para familiares de víctimas de feminicidio, personas buscadoras y organizaciones que demandan justicia. Las agrupaciones han defendido el sitio como un espacio de memoria y protesta, donde se han colocado nombres de víctimas y mensajes dirigidos a las autoridades competentes.

La disputa se prolongó cuando el gobierno capitalino planteó instalar la Joven de Amajac, una figura de inspiración arqueológica cuya pieza original fue descubierta en enero de 2021 en Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, Veracruz. La propuesta generó rechazo entre activistas que consideraban que la instalación no debía desplazar el memorial levantado por las mujeres, pero en junio de 2023 el gobierno capitalino determinó que la réplica de la Joven de Amajac tendría un espacio propio en un jardín frente a la antigua glorieta, evitando así compartir el sitio con las colectivas.

Otros Símbolos en Disputa en la Ciudad

La controversia no se limita a la zona central del Paseo de la Reforma, ya que otros personajes históricos y políticos también enfrentan incertidumbre respecto a su presencia en la capital. Las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, retiradas por la alcaldía Cuauhtémoc en 2025, están programadas para ser recreadas por el gobierno capitalino, aunque su ubicación final continúa sin definición. Este caso ilustra la tendencia de las autoridades a retirar figuras controvertidas sin ofrecer alternativas claras de integración al espacio urbano.

El reciente ataque sufrido por la estatua del expresidente Felipe Calderón en Chapultepec evidencia la vulnerabilidad de los monumentos y la intensidad de los debates públicos sobre la figura de este político. La combinación de retiros por conservación, cambios de ubicación administrativos y protestas ciudadanas demuestra que la gestión del patrimonio escultórico en la Ciudad de México se ha convertido en un campo de batalla político. Las familias de los desaparecidos, los grupos feministas y las comunidades indígenas exigen voz en las decisiones sobre qué historias se conmemoran en las calles.

La falta de información suficiente sobre el destino posterior de muchas de estas piezas, como la estatua de Colón, genera desconfianza y frustración en la sociedad. La conmemoración del Día de la Nación Pluricultural sirve como un recordatorio anual de que la historia oficial y las memorias colectivas chocan frecuentemente en el espacio público. Hasta que no haya una resolución transparente y participativa para la reinstalación de las esculturas retiradas, la ciudad seguirá siendo un escenario de tensión entre la conservación patrimonial, la memoria histórica y las demandas sociales de justicia.