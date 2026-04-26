Esteban Andrada, portero del Zaragoza, agrede a Jorge Pulido, capitán del Huesca, con un puñetazo

El arquero argentino Esteban Andrada, del Real Zaragoza, fue expulsado en el partido contra el Huesca y, en un acto de violencia, golpeó al capitán rival, Jorge Pulido. El club zaragozano ha condenado el incidente y tomará medidas disciplinarias.

La jornada 37 de LaLiga Hypermotion, la Segunda División española, fue testigo de un incidente lamentable que ha generado una gran controversia y condena generalizada.

El arquero argentino Esteban Andrada, actualmente defendiendo los colores del Real Zaragoza, protagonizó una escena de violencia inaceptable al agredir físicamente a Jorge Pulido, capitán del Huesca, con un puñetazo en el rostro inmediatamente después de ser expulsado en el tiempo añadido del partido disputado entre ambos equipos. El incidente, que ha sido ampliamente difundido a través de videos y fotografías, ha provocado una fuerte reacción tanto por parte de los clubes involucrados como de la comunidad futbolística en general.

Andrada, visiblemente alterado tras la decisión arbitral, perdió el control y se dirigió directamente hacia Pulido, asestándole un golpe contundente en la cara. Según declaraciones del propio arquero, esta es solo la segunda expulsión que recibe en toda su carrera profesional, siendo la primera por una infracción menor relacionada con el manejo del balón fuera del área.

Sin embargo, reconoció haber vivido una situación límite que lo llevó a perder los estribos. La agresión provocó una inmediata reacción por parte de los jugadores del Huesca, quienes intentaron defender a su capitán, lo que derivó en una escalada de tensión y en la expulsión de otro jugador del Huesca, Tasende. La situación requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y evitar que la confrontación escalara aún más.

Jorge Pulido recibió atención médica inmediata y fue tratado con hielo en la zona afectada. El club del Huesca ha expresado su total apoyo a su capitán y ha condenado enérgicamente la agresión sufrida. El Real Zaragoza, por su parte, ha emitido un comunicado oficial en el que condena rotundamente el comportamiento de Andrada, calificándolo de inaceptable y contrario a los valores que representa el club y el zaragocismo.

La institución zaragozana ha enfatizado su compromiso con la nobleza, el valor y el respeto al rival, principios que han caracterizado su historia. Asimismo, ha destacado la importancia de ser un ejemplo positivo para los aficionados, especialmente para los niños y niñas que admiran a sus jugadores y aspiran a seguir sus pasos. El club ha asegurado que tomará las medidas disciplinarias correspondientes para abordar este incidente y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

La directiva del Zaragoza ha expresado su pesar por las imágenes que se han difundido y ha reafirmado su compromiso con el juego limpio y el respeto mutuo. El entrenador del Zaragoza ha manifestado su sorpresa y decepción por la reacción de Andrada, reconociendo que la tensión del partido no justifica en absoluto un acto de violencia como el que se produjo.

Se espera que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tome medidas disciplinarias severas contra Andrada, que podrían incluir una suspensión prolongada y una multa económica significativa. El incidente ha generado un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los estadios y de promover una cultura de respeto y tolerancia en el fútbol





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