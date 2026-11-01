Esteban Ocon reemplazado en Haas por desacuerdo en México 2026

Esteban Ocon fue reemplazado por Ryo Hirakawa en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 tras una fuerte disputa con el equipo Haas y la ingeniera Laura Mueller.

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 vivió un incidente sin precedentes dentro del equipo Haas durante el fin de semana de carrera. La situación escaló rápidamente desde los ensayos libres del viernes hasta la decisión oficial del sábado de retirar al piloto francés Esteban Ocon de la competencia. Este suceso expuso las tensiones internas y la negociaciones de contratos que ocurren habitualmente en la Fórmula 1, pero con un desenlace dramático e inmediato.

Conflicto en la radio y discusión con ingeniera

Todo comenzó el viernes durante los segundos ensayos libres. El piloto francés de 30 años comenzó a intercambiar mensajes de radio con su ingeniera de carrera, Laura Mueller. En esta comunicación, Mueller le informaba que el equipo iba a cambiar la estrategia de neumáticos de blandos a medios. Ocon protestó inmediatamente ante el cambio, manifestando claramente que prefería mantener las gomas blandas. Sus palabras fueron directas al indicar que no deseaba ese cambio y que quería continuar con la estrategia inicial que él proponía.

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Se sabe que, al regresar a los boxes, Ocon elevó la voz en referencia a su ingeniera. Diferentes versiones en el paddock afirman que el piloto llamó "incompetente" a Laura Mueller durante la confrontación. Este incidente marcó el inicio de una tarde y noche tumultuosa que involucraría a la máxima dirección del equipo y cambiaría el rumbo de la participación del francés en el evento.

Disputa con el jefe y decisión de reemplazo

Ya por la noche, Ocon tuvo una fuerte discusión con el jefe de equipo, el japonés Ayao Komatsu. La rumorología en el circuito hablaba de que esta discusión llegó incluso a los golpes físicos, aunque el piloto negaría tales acusaciones posteriormente. La tensión había llegado a un punto insostenible para la jerarquía del equipo estadounidense, que decidió actuar con celeridad.

Por la mañana del sábado, el equipo Haas emitió un comunicado de prensa muy escueto. El texto notificaba oficialmente que Ocon sería reemplazado por el resto del fin de semana por el volante japonés Ryo Hirakawa. El equipo señaló que no daría más detalles sobre la salida de Esteban Ocon. Incluso en el paddock se hablaba de que el piloto francés ya había partido a Suiza, su país de residencia, tras la decisión del equipo.

Borrado inmediato y reacción del piloto

La situación tomó un tinte aún más dramático cuando el nombre de Esteban Ocon fue literalmente borrado de inmediato de los fosos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Este acto simbolizó su expulsión física del entorno de competencia. La mañana del domingo, ya aparecía el nombre y la foto de Ryo Hirakawa en el hospitality de la escudería americana. Curiosamente, la figura de Ocon todavía estuvo presente físicamente durante el sábado, pero su borrado digital y físico fue rápido.

Esteban Ocon emitió un comunicado de prensa a través de sus redes sociales para intentar aclarar la situación. Reconoció que hubo una "diferencia de opiniones y una discusión" con el equipo. Sin embargo, negó categóricamente que existiera algún tipo de violencia física o que llegaran a los golpes como se rumoreaba. Su intención fue limpiar su imagen pública frente a la controversia generada.

Contexto contractual y historial reciente

Ocon recibió la noticia durante la presente temporada de que no sería renovado para un nuevo contrato a partir de 2027 con Haas. Actualmente, sigue buscando un asiento para la próxima campaña. Este incidente representa la segunda vez que el piloto francés es bajado de su asiento antes de que termine una temporada. El equipo no ha notificado su baja oficial por lo que resta del año, pero su participación está terminada en este evento.

En el año 2024, durante su estancia en el equipo Alpine, tuvo una experiencia similar. Ocon tuvo que presentarse en las últimas carreras de la temporada con todo y abogado para hacer valer que tenía un contrato firmado. Este contrato fue finalmente rescindido una carrera antes del final del año, por lo que no compitió en la ronda de Abu Dhabi. Este patrón de conflictos contractuales y tensiones internas se repite en su carrera reciente.

Episodio paralelo: el apodo del piloto mexicano

Mientras el equipo Haas lidia con su crisis interna, en la grilla mexicana otro fenómeno cultural ha cobrado fuerza. Pocos sobrenombres han capturado la esencia de la conexión entre un deportista y sus seguidores como los históricos casos de Mario Andretti, Juan Manuel Fangio o Michael Schumacher. Sin embargo, el apodo del piloto de Jalisco tiene un origen peculiar y moderno. Se le conoce como "El Viejo Sabroso", una denominación que ha trascendido las redes sociales para convertirse en un fenómeno global.

El origen de este mote es una mezcla de hechos de la cultura popular y la ingeniería genética de memes. A principios de 2021, surgió en Internet un meme derivado del capítulo 133 de la serie animada Dragon Ball Z. En una escena icónica, el Androide Número 17 se enfrenta al Dr. Gero con la frase: "Ya no obedeceré tus órdenes, viejo asqueroso". La creatividad de los usuarios transformó rápidamente "viejo asqueroso" por "viejo sabroso".

Esta reinterpretación del término sirvió para expresar admiración por hombres maduros o atractivos. El vínculo con el piloto tapatío se consolidó poco después. Durante el lanzamiento de un video promocional de la Fórmula 1 para la temporada 2021, una toma de perfil de Checo sacudió las redes sociales. La imagen se viralizó rápidamente, fusionándose con el concepto y el audio del "viejo sabroso".

Lo que comenzó como un chiste en grupos de Facebook, TikTok y Twitter, fue adoptado por la afición mexicana con una mezcla de humor y cariño. Se convirtió en un auténtico grito de guerra en los autódromos del mundo. Este fenómeno cultural celebra tanto la carrera como la carismática personalidad del piloto mexicano. Hoy, "EVS El Viejo Sabroso" es una marca registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta marca ya es usada para una bebida alcohólica propiedad del piloto. Las siglas EVS han sido resignificadas para significar Esfuerzo, Valor y Sabor. Mientras los motores rugen en el Hermanos Rodríguez, estos dos hilos narrativos, uno de conflicto técnico y otro de celebración cultural, definen la atmósfera única del Gran Premio de la Ciudad de México 2026.