Estrategias de Vacunación en Pacientes Reumatológicos: Lecciones del Congreso PANLAR 2026

El Dr. Paulo Barreras analiza la importancia de la inmunización, los riesgos de los tratamientos inmunosupresores y los mitos comunes en pacientes con enfermedades autoinmunes.

El Congreso Panamericano de League of Associations for Rheumatology, conocido como PANLAR 2026 , se consolidó como un espacio fundamental para la actualización médica en Ciudad de Panamá, reuniendo a los más destacados especialistas de todo el continente americano.

En este marco de excelencia académica, el Dr. Paulo Barreras, reconocido inmunólogo clínico y alergólogo, presentó una ponencia crucial centrada en la inmunización de los pacientes que padecen enfermedades reumatológicas. Para el especialista, la vacunación no debe entenderse como una simple prescripción médica unilateral, sino como un proceso colaborativo y transparente donde el paciente ocupa un lugar central.

Barreras enfatizó la necesidad de una comunicación más detallada y explicativa, argumentando que en la actualidad vivimos en una era de horizontalización de la medicina. En este nuevo paradigma, la relación médico-paciente se transforma en un diálogo compartido, donde el acceso a la información permite que el paciente comprenda no solo el porqué de la vacuna, sino también el momento exacto en que esta es más efectiva y necesaria para su salud.

El abordaje de la vacunación en el ámbito reumatológico es complejo debido a que estos individuos enfrentan un riesgo multifactorial que proviene de tres frentes simultáneos. En primer lugar, la propia enfermedad autoinmune genera una disfunción inmunológica intrínseca que altera la respuesta del organismo. En segundo lugar, el uso de tratamientos inmunosupresores, esenciales para controlar la patología, puede mermar significativamente tanto la inmunidad humoral como la celular.

Finalmente, existe una menor efectividad potencial de las vacunas cuando se administran en este contexto clínico. Ante este panorama, el Dr. Barreras distinguió estrictamente entre los tipos de vacunas. Las vacunas inactivadas o recombinantes son consideradas seguras y recomendadas. Por el contrario, las vacunas vivas atenuadas representan un peligro potencial, ya que podrían activar la enfermedad o causar complicaciones graves si el paciente se encuentra en un estado de inmunosupresión severa.

Respecto al calendario de aplicación, el experto fue tajante al señalar que el momento óptimo es inmediatamente antes de iniciar cualquier tratamiento biológico inmunosupresor. Asimismo, aclaró que es viable aplicar varias vacunas el mismo día para evitar retrasos innecesarios en el inicio de los ciclos de inmunomoduladores, optimizando así el tiempo de tratamiento. En relación con las dosis de medicamentos específicos, el Dr. Barreras mencionó que el uso de metotrexato no interfiere con las vacunas inactivadas.

Sin embargo, puso especial atención en los corticoides, sugiriendo que dosis superiores a los 20 mg diarios podrían suprimir la respuesta inmunitaria a la vacuna, por lo que es preferible esperar a que la dosis descienda, a menos que la inestabilidad de la enfermedad obligue a proceder con la inmunización inmediata. En cuanto a las vacunas prioritarias, la de la influenza se calificó como obligatoria y anual.

Sobre el neumococo, destacó la importancia de la PC20 disponible en Panamá, mencionando que en Estados Unidos la edad de indicación ha bajado a los 50 años debido a la deuda inmunológica pospandemia. Este concepto describe cómo el aislamiento y el uso de mascarillas durante años dejaron al sistema inmunológico, comparado con un atleta de maratón, sin entrenamiento, dejándolo vulnerable ante la reexposición masiva a microorganismos.

Otro punto crítico fue la vacuna contra el herpes zóster, cuya relevancia es máxima dado que las enfermedades reumatológicas presentan una incidencia muy alta de esta infección. El lupus, por ejemplo, muestra niveles de riesgo comparables a los de pacientes con VIH. El Dr. Barreras advirtió sobre la gravedad de la neuralgia herpética, un dolor debilitante que puede surgir cuando la inmunidad decae y el virus de la varicela, presente en el 99% de la población, se reactiva.

Asimismo, recomendó la vacuna contra el papiloma humano (VPH) para personas entre 26 y 45 años que no hayan sido vacunadas, debido a la predisposición de los pacientes autoinmunes a desarrollar infecciones y neoplasias. Para cerrar su intervención, el especialista se dedicó a desmontar mitos persistentes. Aclaró que, aunque las vacunas pueden provocar eventos inmunológicos transitorios, no existe evidencia de que causen la enfermedad reumática per se.

De hecho, advirtió que son las infecciones naturales las que suelen activar los brotes autoinmunes. Finalmente, subrayó la importancia del entorno, instando a que los familiares y personas cercanas al paciente estén completamente vacunados para crear un escudo protector alrededor del enfermo





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