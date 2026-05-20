Top tenistas amenazan con boicotear el próximo Gran Slam de tierra batida de Roland Garros por el reparto desigual de los premios.

Estrellas de la raqueta amenazan con boicotear Roland Garros por el reparto de premios con vídeo Según el diario francés L'Équipe, la primera manifestación de descontento por el reparto del 15% de las ganancias en torneos Grand Slam, mientras que en otros torneos es del 22%, será este viernes, día de medios, cuando los tenistas limitan a 15 minutos sus conferencias de prensa y sin conceder entrevistas personales.

Una queja que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que puede estallar en el Gran Slam de tierra batida que comenzará el próximo domingo. Durante el día dedicado a los medios de comunicación, una cita tradicional para conocer las impresiones previas de los mejores jugadores antes del inicio de la competición, limitar a 15 minutos sus ruedas de prensa y no conceder ninguna entrevista personal, una forma de mostrar su determinación frente a los organizadores del torneo. allegar a un acuerdo que evite el boicot Fuerte palabras de Sinner hoy en Roma acerca del prize money de Roland Garros y el posible boicot.

"Se trata de respeto. No lo sentimos. Estamos decepcionados. Damos más de lo que recibimos.

No solo los Top, sino todos los tenistas" Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas: los medios, las televisiones, los equipos y la Federación y a toda la familia del tenis.que, aseguraron, abrieron a principios de mes. Estamos abiertos a un diálogo constructivo con el fin de dar más espacio a los jugadores en la organización y en la toma de decisiones.

El incremento del 9,5 % de su dotación de premios, hasta los 61,7 millones de euros, 2,8 millones para cada uno de los ganadores individuales del torneo, 300.000 euros más que en la pasada edición





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