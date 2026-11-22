Se anuncia la versión restaurada de Star Wars con orquestación de John Williams, figuras de Hasbro exclusivas para 2027 y experiencias inmersivas en Hollywood Bowl y Meta.

La franquicia Star Wars celebra un hito significativo con la preparación de una nueva edición restaurada de su película inaugural, la cual será exhibida en miles de salas cinematográficas alrededor del mundo. Esta presentación especial cuenta con una nueva orquestación musical compuesta por el legendario John Williams, asegurando que la banda sonora original resuene con una calidad moderna. Además, se ha integrado un logotipo conmemorativo diseñado específicamente para esta ocasión, reforzando el carácter único de este lanzamiento en la historia del cine de ciencia ficción.

Identidad visual y diseño gráfico conmemorativo

Para acompañar este estreno histórico, se ha revelado un nuevo póster oficial diseñado por Matt Ferguson, quien se ha inspirado directamente en el arte promocional original de 1977. Este enfoque nostálgico busca conectar con las raíces de la saga, honrando la estética clásica que definió a la película en su momento de su estreno inicial. La decisión de recurrir a un diseño que evoca la estética de finales de los setenta refuerza el mensaje de continuidad y respeto por el legado visual de la franquicia.

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Lanzamiento exclusivo de figuras coleccionables Hasbro

Los coleccionistas y fans más dedicados tendrán novedades importantes gracias al lanzamiento de una línea especial de figuras por parte de Hasbro. Estos productos estarán disponibles exclusivamente a través de la cadena Target durante la primavera de 2027, creando una escasez controlada que aumentará su valor percibido. La línea incluirá paquetes que combinan personajes icónicos como el Rebel Fleet Trooper y el Stormtrooper, así como unidades individuales de Jawa y Tusken Raider.

Experiencias inmersivas en Hollywood y plataformas virtuales

La celebración trasciende las pantallas de cine y se expande a escenarios físicos y digitales. En Los Ángeles, se han programado paneles, la presencia de invitados especiales y mercancía exclusiva para los seguidores durante el evento correspondiente. Paralelamente, Disney Concerts presentará una actuación en el Hollywood Bowl durante el primer fin de semana de abril, donde Anthony Daniels actuará como anfitrión de una noche dedicada a la música de las nueve películas de la saga Skywalker.

Inmersión virtual con tecnología Meta y archivo de 1977

Cosm ofrecerá desde marzo una experiencia inmersiva de Star Wars a través de Disney Immersive Cinema, una propuesta tecnológica diseñada para dispositivos Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta VR Glasses. Esta iniciativa permitirá a los usuarios experimentar momentos clave de la película desde un entorno envolvente, utilizando imágenes y grabaciones de audio de archivo capturadas durante la realización de la película original en 1977.