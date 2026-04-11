Estudiante de bioquímica en limbo migratorio: La odisea de Erik para demostrar su ciudadanía

Un joven estudiante universitario, hijo de un ciudadano estadounidense, enfrenta un obstáculo burocrático que le impide acceder a becas, trabajar y viajar. La falta del certificado de ciudadanía lo mantiene en una situación precaria.

El obstáculo no se presentó al inicio de su trayectoria académica, sino cuando empezó a vislumbrar su futuro profesional. Erik García, un joven de 19 años, estudiante de bioquímica en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles (Cal State LA), se enfrenta a una dificultad que no tiene relación con sus calificaciones ni con su vocación, sino con la ausencia de un documento fundamental.

“Mi sueño es ser médico”, expresa Erik. Este objetivo, que hasta hace poco avanzaba sin impedimentos, se vio interrumpido al iniciar los trámites para acceder a becas universitarias. En ese instante, las instituciones le solicitaron una prueba formal de identidad y ciudadanía que no pudo presentar. “En las solicitudes de becas me piden que muestre una identificación, pero no puedo hacerlo porque no tengo ninguna”, explica con frustración.<\/p>

Su único documento es un pasaporte estadounidense caducado, emitido cuando era un bebé. Nacido en Guatemala, su padre, quien era ciudadano estadounidense naturalizado, gestionó el pasaporte en su momento. La complicación radica en que nunca se tramitó el certificado de ciudadanía, el documento que certifica de manera permanente su estatus ante las autoridades migratorias. El pasaporte es expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mientras que el certificado de ciudadanía lo emite el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Son dos entidades gubernamentales distintas, con sistemas que no están integrados, lo cual complica la situación. “Como el pasaporte fue inicialmente expedido por el Departamento de Estado, USCIS no tiene evidencia de que es ciudadano. Son dos departamentos completamente independientes que no se comunican entre sí”, aclara la abogada de inmigración Noemí Ramírez, quien actualmente está asesorando en el caso de Erik.<\/p>

Es este vacío administrativo el que mantiene a Erik en un estado de incertidumbre. No puede renovar su pasaporte como adulto, no puede obtener una identificación Real ID y, lo más grave, no puede avanzar en los trámites básicos para su desarrollo académico y profesional. “Ni siquiera sabía cuál era el problema hasta ahora”, confiesa. La situación se complicó aún más con el fallecimiento de su padre, pues con él se perdieron documentos cruciales, como el certificado de naturalización o registros que hubieran facilitado la verificación de su ciudadanía derivada.<\/p>

Conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su sección 320, Erik sería ciudadano estadounidense desde el momento en que su padre se naturalizó, siempre y cuando cumpliera con los requisitos siendo menor de edad. El problema no reside en el estatus de ciudadanía, sino en la capacidad de demostrarlo ante las autoridades. Mientras tanto, las consecuencias son palpables. Sin la documentación vigente, no puede acceder a programas de voluntariado, no puede trabajar formalmente en ciertos empleos y tampoco puede viajar fuera del país. “Si no puedo conseguir trabajo, si no puedo participar en voluntariados en diferentes programas que me interesan, si no puedo viajar… entonces pensé que lo mejor sería regresar a Guatemala”, manifiesta.<\/p>

Su madre describe el impacto emocional en el hogar. “Esto ha sido muy frustrante, genera mucha ira, pero sobre todo tristeza, porque no me gusta ver a mi hijo desanimado todo el tiempo”, expresa con pesar. ¿Qué deben tener en cuenta los padres? La abogada señala que muchos padres obtienen el pasaporte para sus hijos menores, pero no solicitan el certificado de ciudadanía. Con el tiempo, el pasaporte expira o se pierde, y sin el certificado, no existe una prueba primaria permanente del estatus de ciudadanía.<\/p>

El documento que Erik necesita es el Certificado de Ciudadanía, que se solicita mediante el formulario N-600 ante USCIS. A diferencia del pasaporte, este documento no tiene fecha de vencimiento y es reconocido como prueba definitiva de ciudadanía. “Si tienen un pasaporte y nunca solicitaron el certificado, deben recordar que Inmigración no tendrá prueba de que son ciudadanos”, advierte la abogada Ramírez. “Lo que deben hacer es pedir y obtener el certificado mediante el formulario N-600”, enfatiza. Sin embargo, el proceso no es ni rápido ni sencillo. La solicitud tiene un costo aproximado de 1,385 dólares, y en casos como el de Erik, donde faltan documentos importantes, puede requerir reconstruir la evidencia, como registros de custodia, documentos escolares o pruebas de residencia con el padre ciudadano.<\/p>

Erik y su madre ya cuentan con asesoramiento legal y han iniciado el proceso para obtener el certificado de ciudadanía. Si logran obtenerlo, este documento resolverá su situación de manera definitiva, abriendo un futuro más promisorio.<\/p>





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