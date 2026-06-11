Estudiantes bloquearon acceso a CDMX en protesta, FIFA solicita registro de marcas y más

Estudiantes de normales rurales bloquearon el acceso a la CDMX en protesta por el impedimento del gobierno de la Ciudad de México de sumarse a las movilizaciones de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. La FIFA solicitó ante el Instituto para la Protección y el Desarrollo Industrial (IPDI) el registro de las marcas México 70 y México 86, sus logos y mascotas, como parte de su estrategia antipiratería para el Mundial 2026. Las amenazas de la disidencia magisterial serían una "agenda confidencial" para que la inauguración del Mundial transcurra sin problemas, según una teoría de un investigador de Mexicanos Primero. Familiares de personas desaparecidas rechazan que se recurra a un organismo de por sí carente de recursos y con tareas pendientes para atender necesidades del torneo deportivo.

Estudiantes bloquearon el acceso a la CDMX en protesta porque policías capitalinos les impidieron sumarse a las movilizaciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Estudiantes de normales rurales liberaron la caseta de Tlalpan que mantuvieron bloqueada en ambos sentidos durante cuatro horas, en protesta por el impedimento del gobierno de la Ciudad de México de sumarse a las movilizaciones de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Los estudiantes salieron a las 06:00 horas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y fueron retenidos en la caseta de Tlalpan por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Los estudiantes bloquearon la caseta en ambos sentidos, donde permanecieron luego de que padres y madres de los 43 acudieron al lugar para llevarles alimentos y dialogar con representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para solicitar que se les permitiera el acceso a la capital. Melitón Ortega, representante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, explicó que no se logró convencer a las autoridades y que mañana jueves intentarán integrarse a las movilizaciones.

"Se contactó con la representación de Arturo (Medina) que atienda la situación de los estudiantes que dejo de criminalizar esta protesta. "Nos preocupa que a los estudiantes les estan fabricando delitos", dijo Ortega, tio de Mauricio Ortega, uno de los 43 jovenes desaparecidos en 2014.

El activista destacó que continúan las negociaciones para que se lleve a cabo una reunión interinstitucional con los titulares de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y de la Fiscalía General de la República, Rosa Icela Rodríguez, Roberto Velasco y Ernestina Godoy, respectivamente. La criminalización de los estudiantes "es una de las preocupaciones que les vamos a plantear, además de los temas que tenemos pendientes de caso Ayotzinapa", apuntó Ortega.

Después de que se desbloquearon los accesos de la caseta de Tlalpan, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos se reagruparon para tomar decisiones sobre sus próximas acciones como parte de la Jornada Intertermedia para exigir el esclarecimiento sobre el paradero de sus hijos. La FIFA solicitó ante el IMPI el registro de las marcas México 70 y México 86, sus logos y mascotas, como parte de su estrategia antipiratería para el Mundial 2026.

Las solicitudes fueron impugnadas y el instituto analiza los argumentos antes de emitir una resolución. Las amenazas de la disidencia magisterial serían una "agenda confidencial" para que la inauguración del Mundial transcurra sin problemas, de acuerdo con la teoría de un investigador de Mexicanos Primero. Familiares de personas desaparecidas rechazan que se recurra a un organismo de por si carente de recursos y con tareas pendientes para atender necesidades del torneo deportivo. El comisionado de Búsqueda descarta que se descuide su función primordial





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