Estudiantes de la Universidad de Guanajuato venden snacks y comida en la capital del estado con 'autocobro', un esquema informal de negocios que les permite obtener ingresos adicionales durante sus estudios. Los estudiantes cuidan los changarros unos de otros y buscan precios accesibles y productos de calidad para sus clientes.

Guanajuato, Gto. - Bajo el esquema de 'caja, o negocio de la honestidad', estudiantes de la Universidad de Guanajuato obtienen recursos para poder costear sus estudios en la capital del estado.

Desde hace algunos años, en distintas sedes de la Universidad de Guanajuato ubicadas en la ciudad de Guanajuato se comenzó a desarrollar este esquema informal de negocios con 'autocobro', con el que muchos estudiantes tienen la oportunidad de obtener ingresos durante las horas en que están estudiando, haciendo valer doble su tiempo e impulsándose a sí mismos para terminar su carrera. Varios colocan su puesto con una lista de precios y una caja para que la gente deposite el pago por el producto.

Todo depende de la solidaridad y la honradez de los clientes. Con snacks y comida bajo un esquema de autocobro, estudiantes buscan ingresos extra mientras continúan sus estudios





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