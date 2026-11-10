Estudiantes de Vicente Guerrero protestan contra uso de celulares

Alumnos del Colegio de Bachilleres 6 de Iztapalapa se manifiestan este martes 10 de noviembre contra la regulación de celulares en escuelas.

Los estudiantes del Colegio de Bachilleres 6 Vicente Guerrero, situados en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, han iniciado una protesta formal este martes 10 de noviembre contra la implementación de la regulación del uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas. Esta iniciativa busca expresar su descontento directo con las nuevas normativas que limitan el acceso a estos dispositivos durante la jornada escolar.

Movilidad estudiantil y punto de encuentro

Los alumnos han planificado una concentración al exterior de la estación del Metro Constitución de 1917 para hacer visible su postura ante la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha confirmado que esta actividad está prevista para iniciar puntualmente a las 10:00 horas frente a la mencionada estación, la cual se encuentra ubicada sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Las autoridades estiman una afluencia de aproximadamente 50 personas para este evento específico.

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Según el informe oficial de la autoridad capitalina, los estudiantes están inconformes con la regulación debido a razones de seguridad y educación. Se argumenta que los teléfonos celulares son un medio indispensable para contactar a la familia en casos de emergencia. Además, estos dispositivos sirven como herramienta de consulta o acceso a contenido educativo en escuelas públicas que no cuentan con acceso a internet, lo que genera una desigualdad en los recursos disponibles para el aprendizaje.

Contexto de manifestaciones en la capital

Además de la protesta estudiantil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha detallado el panorama de otras manifestaciones para este martes 10 de noviembre. Aunque no se prevén marchas, hay ocho concentraciones y dos citas programadas en diversas alcaldías. Esta información permite a los ciudadanos anticipar afectaciones viales y movimientos sociales en diferentes puntos de la metrópoli.

Agenda de protestas por justicia y derechos

Entre las actividades programadas, las Luciérnagas Buscadoras se concentrarán en la Estación Chabacano y la Estación Ermita a las 06:30 y 07:00 horas para realizar la primera jornada regional de búsqueda por patrones en Huitzilac, Morelos. Asimismo, la Alianza por un Futuro Mejor, que agrupa a jubilados y pensionados de la Ciudad de México, se reunirá en el Ágora de Tlatelolco a las 11:00 horas para una reunión informativa sobre prestaciones, con un aforo estimado de 50 personas.

La agenda también incluye la participación de familiares y amigos de víctimas de feminicidio, quienes se concentrarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México durante el día para exigir justicia con perspectiva de género por el feminicidio de dos mujeres de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca. También se espera la presencia del colectivo Montaña Morada en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 09:00 horas para exigir justicia e investigación diligente por un caso de feminicidio, con un aforo de 20 personas. Otros grupos como la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales y el Movimiento Social Benito Juárez también tienen convocatorias programadas para exigir mejoras laborales y derechos de vivienda, respectivamente.