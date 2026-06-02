Estudiantes del IPN exigen renuncia de director y mesa de diálogo pública

Estudiantes del IPN marcharon hacia la Segob para exigir la renuncia de Arturo Reyes Sandoval y una mesa de diálogo pública tras el incumplimiento del gobierno federal a una reunión programada. Rechazaron un borrador de respuesta de la SEP por no contener soluciones concretas.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas hasta la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, y reiterar su exigencia de establecer una mesa de diálogo pública que atienda las demandas de la comunidad politécnica.

La movilización, que reunió a cientos de alumnos, forma parte de un movimiento que comenzó semanas atrás y que ha ido escalando ante la falta de respuestas por parte de las autoridades federales. En un comunicado difundido por los manifestantes, se señala que el pasado 27 de mayo ninguna autoridad federal acudió a la reunión programada para responder a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.

Los estudiantes afirmaron que tampoco se estableció contacto formal con las autoridades y rechazaron un borrador de respuesta que, aseguraron, les fue presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 24 de mayo, debido a que no contenía soluciones concretas a los puntos incluidos en el pliego petitorio general. Entre las principales exigencias se encuentran el aumento del presupuesto para el IPN, la transparencia en el uso de los recursos y cambios institucionales que garanticen una mejor calidad educativa.

Los estudiantes sostuvieron que continuarán impulsando sus demandas y que cualquier negociación deberá realizarse de manera pública, con la participación de estudiantes, docentes, egresados y trabajadores del instituto. Asimismo, reiteraron que mantendrán su movimiento hasta obtener respuestas y soluciones a las demandas contenidas en su pliego petitorio. La protesta se realizó de manera pacífica, pero los manifestantes advirtieron que podrían radicalizar sus acciones si no hay una respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal.

El movimiento estudiantil del IPN ha logrado el respaldo de otras instituciones educativas y organizaciones sociales, que han expresado su solidaridad y han convocado a futuras movilizaciones. La comunidad politécnica exige que se respete su autonomía y que se atiendan sus reclamos históricos, como la mejora de la infraestructura, la contratación de más profesores y la actualización de los planes de estudio.

Hasta el momento, la SEP y la Segob no han emitido una declaración oficial sobre las exigencias de los estudiantes, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre los manifestantes. Mientras tanto, la mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha convertido en un punto de atención, pero los estudiantes del IPN insisten en que no se deben desviar los esfuerzos hacia otros conflictos sin antes resolver sus propias demandas.

La situación sigue siendo tensa y se espera que en los próximos días haya nuevos pronunciamientos por parte de las autoridades educativas. Los estudiantes han dejado claro que no se moverán hasta lograr avances concretos en sus peticiones





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