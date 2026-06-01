Estudiantes del IPN piden rendición de cuentas y diálogo público

Estudiantes del IPN han denunciado la falta de transparencia y la burocratización en la relación del IPN con sus propios organismos. Demandan total rendición de cuentas de las máximas autoridades del IPN y reclaman diálogo público, renuncia de las autoridades, más presupuesto, talleres y laboratorios, mantenimiento de instalaciones escolares, auditorías y rendición de cuentas, así como la creación de instancias permanentes que garanticen su participación en las decisiones.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha sido acusado de distanciamiento y burocratización en su relación con sus propios organismos, lo que ha llevado a que su director general sea obligado a separarse del cargo y esté sujeto a un proceso penal .

Además, se ha denunciado el manejo improcedente de más de 330 millones de pesos provenientes del apoyo de los egresados en apoyo al Politécnico en la administración de la institución. Demandan total rendición de cuentas de las máximas autoridades del IPN. Denuncian que las instalaciones del IPN están abandonadas, el presupuesto es raquítico y luchan contra el autoritarismo que limita la libertad de la comunidad.

Reclaman diálogo público, renuncia de las autoridades, más presupuesto, talleres y laboratorios, mantenimiento de instalaciones escolares. También exigen becas, recursos para prácticas, mejor infraestructura educativa, auditorías y rendición de cuentas, así como la creación de instancias permanentes que garanticen su participación en las decisiones. No están actuando contra el, defienden su razón de ser. Su protesta merece solidaridad, respeto y escucha.

Es una señal de alerta que de ninguna manera se puede minimizar, como si se tratase de una pura simulación





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