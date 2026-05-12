Estudiantes del IPN protestan en la CDMX por derecho a promoción y admisión de plazas vacantes

Trabajadores y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se movilizarán en defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes, tal y como lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo. La protesta se extenderá a la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN y al Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

Protesta de estudiantes del IPN en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEste martes, 12 de mayo de 2026, se prevé una protesta de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional ().

Te decimos cuál será la zona afectada por trabajadores y alumnos del Poli, para que tomes precauciones. Se trata de trabajadores integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, quienes saldrán a protestar: En defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes, tal y como lo establecen las Condiciones Generales de TrabajoMejores condiciones de trabajo y herramientas e insumos necesarios para desarrollar su labor en todas las áreas.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN , quienes se reunirán para acudir en apoyo a las actividades que realizará el Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la estación ‘Buenavista’ del Tren Suburbano. De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (se reunirán a las 10:00 horas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Lugar: ‘Plaza Roja’ de la Unidad Profesional ‘Adolfo López Mateos’ del Instituto Politécnico Nacional en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero Destino: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. No se descarta se sumen en apoyo docentes y trabajadores administrativos de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional; así como que el desarrollo de la marcha se realicen al interior de la unidad profesional, además de la posible afectación de vialidades como medida de protesta.

, se reunirá a las 11:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lugar: Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo. Se prevé que los estudiantes del Poli se trasladen al lugar por medio del Sistema de Transporte Colectivo Metro





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