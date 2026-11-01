Estudiantes ITS Saltillo negocian fin del plantón por inseguridad y acoso

Estudiantes del ITS Saltillo buscan mesas de diálogo para levantar el plantón. Exigen seguridad, fin al acoso e instalaciones dignas para retomar clases.

Representantes del movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo confirmaron su disposición para finalizar la protesta actual y restablecer la circulación en el bulevar Venustiano Carranza. Esta decisión surge tras la emisión de una convocatoria por parte de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México para encuentros programados los días 5 y 6 de noviembre.

Origen del conflicto y convocatoria unilateral

Los estudiantes explicaron que el obstáculo principal para la resolución inmediata fue la forma en que la dirección institucional comunicó las reuniones. Señalaron que la información se dio de manera unilateral, lo que generó desconfianza en la comunidad estudiantil y retrasó la respuesta inmediata a la invitación oficial.

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A pesar de esta fricción inicial, los portavoces estudiantiles aclararon que el objetivo no es prolongar el conflicto de forma indefinida. Insistieron en que buscan establecer mecanismos de comunicación más efectivos y directos con las autoridades académicas para evitar malentendidos futuros.

Condiciones para la mesa de diálogo

Se informó que el grupo estudiantil tiene preparado un pliego petitorio completo que deben presentar durante las negociaciones. La prioridad ahora es acordar fechas y condiciones para sentarse a dialogar, asegurando que el proceso sea bilateral y transparente desde el primer momento.

Los manifestantes expresaron el deseo de que los temas más urgentes se resuelvan antes de las fechas estipuladas para las juntas oficiales. Consideran que la mayoría de los participantes esperan una pronta solución para poder retomar su vida académica normal sin interrupciones adicionales.

Sacrificio físico y demanda de seguridad

El plantón, iniciado el pasado martes, ha representado un esfuerzo físico y emocional considerable para quienes mantienen el bloqueo. Los estudiantes detallaron que han sufrido hambre y frío mientras esperan una respuesta concreta, enfatizando que su permanencia no es por voluntad de huelga sino por necesidad de ser escuchados.

Un aspecto crítico para el levantamiento del plantón es la garantía de seguridad física para todos los participantes. Los estudiantes han solicitado un refuerzo del operativo policial debido al temor de que existan grupos de choque que puedan intentar perturbar las conversaciones o agredir a los manifestantes pacíficos.

Exigencias principales del movimiento

Las demandas centrales incluyen el fin al acoso sexual hacia las alumnas, la garantía de instalaciones dignas y el ejercicio transparente de los recursos financieros. Estas condiciones son consideradas no negociables por el movimiento y sirven como base para cualquier acuerdo de paz.

Los estudiantes pidieron paciencia a la población general, reconociendo el impacto del bloqueo en la movilidad pero justificándolo como un medio necesario para defender derechos fundamentales. Prometieron levantar la protesta tan pronto como se establezcan diálogos seguros y se aborden seriamente sus demandas institucionales.