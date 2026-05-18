Estudio de Cochrane avanza en el debate sobre el cribado del cáncer de próstata con marcada evidencia: evitaría entre una y dos muertes por cada 1.000 hombres

Un análisis rigoroso de cerca de 800.000 participantes concluye que el uso de análisis de sangre para detectar cáncer de próstata podría prevenir entre una y dos muertes por cada mil hombres, según se destaca en la página Cochrane. Sin embargo, los expertos inciden que la decisión de cribado deberá tomarse de manera individualizada, minimizando los riesgos de sobrediagnóstico.

Un estudio publicado en la revista Cochrane , uno de los referentes en medicina basada en evidencia, ha analizado la eficacia del cribado mediante análisis de sangre para detectar cáncer de próstata en errores.

Según los datos recabados en seis ensayos clínicos realizados en Europa y Norteamérica con casi 800.000 participantes, cribando a 1.000 hombres se logran evitar entre una y dos muertes por este tipo de tumor. Estos resultados podrían marcar un punto de inflexión en el debate sobre si es aconsejable aplicar este tipo de test de forma masiva.

El trabajo, liderado por Philipp Dahm, investigador de la Universidad de Minnesota, analiza el ensayo con mayor solidez de los estudiados, que ha implicado a más de 160.000 hombres con un seguimiento de 23 años, la intervención de cribado logró reducir el número de muertes por cáncer de próstata en dos por cada 1.000 hombres. Para lograr salvar una vida, el estudio determina que las pruebas deberían ofrecérsela a unos 500 hombres.

Sin embargo, los expertos advierten que el cribado no está exento de riesgos, como el sobrediagnóstico o tratamientos innecesarios. La revisión también destaca que este tipo de pruebas, al estar centradas en detectar tumores en etapas tempranas, incrementan significativamente el número de diagnósticos. De hecho, en el mismo margen de mil hombres cribados el número de diagnósticos adicionales de cáncer de próstata ascendería a 36.

Sin embargo, aren de los casos detectados corresponden a tumores de bajo riesgo, que probablemente no hubieran generado enfermedad a lo largo de la vida del paciente ni tampoco afectado a su calidad de vida. Esto ha sido considerado por muchos como el principal obstáculo para recomendar un uso indiscriminado del análisis de sangre.

Para Franco, uno de los autores e investigador de la Red Cochrane Iberoamericana, 'es importante que estas pruebas se apliquen de manera informada y cuidadosa, y que la decisión final sea consensuada entre médico y paciente'. El análisis destaca además los avances tecnológicos en la metodología de diagnóstico. De hecho, en la última década, se ha complementado la prueba clásica de la PSA con otras biomoleculares que buscan minimizar errores y identificar mejor qué tumores necesitan un tratamiento inmediato.

No obstante, Franco advierte que, aunque los resultados de estas pruebas son prometedores, 'todavía no hemos llegados a tener una absoluta certeza sobre su efectividad a largo plazo'. Por último, la revisión establece que, pese a las limitaciones, los datos disponibles apoyan con moderada firmeza a la actividad cribado en hombres





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