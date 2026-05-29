Estudio de la Ibero cuestiona causas de reducción de homicidios y expone disputas políticas en Guanajuato

Un análisis de la Universidad Iberoamericana pone en duda las explicaciones oficiales sobre la baja de homicidios en México, mientras que en Guanajuato resurgen viejas controversias sobre la gestión del fiscal Zamarripa.

Hace unos días la Universidad Iberoamericana publicó un estudio interesante que aborda uno de los temas más debatidos en lo nacional y que provoca posturas encontradas: la disminución de homicidios dolosos significa en realidad menos violencia letal.

A través del denominado Programa de Seguridad Ciudadana, esta institución desde el campus Ciudad de México analiza siete hipótesis descriptivas sobre los factores subyacentes detrás de este indicador en el documento 'Menos homicidios, más preguntas'. Por ejemplo, plantea que la reducción se debe a transformaciones socioeducativas acumulativas (como la expansión de la escolaridad y la urbanización).

No obstante, expone que la hipótesis si bien cuenta con respaldo histórico, estos procesos operan a escalas temporales lentas que no explican una caída tan abrupta en solo 18 meses. De manera directa advierte que programas sociales recientes como Jóvenes Construyendo el Futuro no han mostrado una asociación estadística significativa con la baja de homicidios.

En seguida señala como segunda hipótesis las dinámicas de control territorial que sugiere que los homicidios bajan abruptamente cuando un territorio transita de una zona de disputa (paridad de fuerzas) a una de hegemonía (ya sea por el control total del Estado o de un grupo criminal). Es lo que en términos llanos se conoce como la 'pax narca'.

Es decir, estados en donde baja la violencia por el dominio de un grupo criminal que no es el caso de Guanajuato en donde se mantiene la disputa de dos o varios grupos. La tercera hipótesis plantea que la baja responde a treguas o acuerdos de regulación de la violencia entre organizaciones delictivas o entre éstas y actores estatales.

En este tenor, pone como ejemplo que en Sinaloa (2024-2026) tras una intensa pugna interna las cifras disminuyeron a niveles de mayor hegemonía. No obstante, dijo, falta información sistemática a nivel municipal para validarlo a escala nacional. La cuarta hipótesis aborda lo que las autoridades pregonan. Que la acción estatal y efectividad de políticas públicas es la causa del descenso.

Que ha funcionado la estrategia Nacional de Seguridad, la inteligencia militar/naval y los operativos coordinados que resultaron en miles de detenciones y aseguramientos. En ese tenor concede que no se puede descartar, pero actualmente carece de evaluaciones independientes con diseños cuasiexperimentales rigurosos para aislar y demostrar su causalidad estadística real.

El quinto es interesante y que ya ha sido abordado por agrupaciones civiles que estudian el fenómeno: la sustitución entre modalidades de violencia, es decir, que una parte de la baja no refleja menor victimización, sino un desplazamiento del repertorio criminal hacia la desaparición de personas para evitar generar registros forenses (carpetas de investigación de oficio por homicidio). El estudio señala que esta hipótesis es consistente con las tendencias nacionales inversas, donde las desapariciones alcanzaron récords históricos entre 2024 y 2025, y con la concentración de desapariciones de jóvenes en zonas controladas por el crimen organizado.

La sexta señala fallas o sesgos en el registro institucional del delito. Se destaca que entre 2015 y 2025 la categoría residual de 'otros delitos contra la vida' creció un 355.7% en el SESNSP.

Asimismo, la introducción del nuevo catálogo del RNID en 2026 (como la 'tentativa de homicidio') altera la comparabilidad histórica si no se reagrupa. Finalmente, el documento advierte que las cifras nacionales agregadas enmascaran realidades locales divergentes bajo la 'ley de concentración del crimen'.

Cota como ejemplo que mientras a nivel nacional las carpetas bajaron un 34% (de enero de 2025 a enero de 2026), en estados como Veracruz aumentaron un 40%, en Durango un 66% y en Baja California Sur un 390%, demostrando que persisten focos territoriales de alta violencia. Hace 3 años, en el punto más álgido del desgaste de Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General del Estado, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo defendía con alma, vida y corazón al funcionario que era el villano de la violencia rampante en el estado.

'Yo no estoy diciendo que el Fiscal sea perfecto, lo que digo es que es el mejor del país y lo sostengo. Que hay mucho que mejorar, es cierto; no digo que sea el Fiscal perfecto. Cuando digo que es el mejor Fiscal, lo digo convencido'. Eso decía Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace 3 años cuando le cuestionaron sobre la resistencia de la Fiscalía a hacer ajustes a varias leyes que la pondrían en sintonía con la realidad vigente.

Eran los tiempos en que de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) respecto a la posibilidad de la alerta de género en Guanajuato y el Congreso local, exhibían la falta de voluntad de Zamarripa. Esta defensa oficial contrasta con las conclusiones del estudio de la Ibero, que no encuentra respaldo claro en las políticas públicas para la caída de homicidios, y que subraya la necesidad de transparencia y evaluaciones independientes para entender un fenómeno tan complejo como la violencia en México





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