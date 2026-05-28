Estudio de Profeco: ¿Cuáles son las mejores papas fritas en México?

Un estudio reciente de Profeco evaluó 33 papas fritas, 24 frituras de maíz, 4 a base de papa y 6 frituras de trigo. Se verificó que la información de las etiquetas de los productos cumpla con los requisitos de contenido neto, aporte nutricional, sodio y contenido energético.

Desde que tengo memoria, siempre he querido saber los 'porqué' detrás de los gadgets. También soy el chico de los cupones, que busca ofertas hasta en lugares insospechados.

Mi pasión por la tecnología me ha llevado a lugares increíbles y ahora tengo la oportunidad de estar en el equipo editorial de Xataka México. El reciente estudio de Profeco evaluó 33 papas fritas, 24 frituras de maíz, 4 a base de papa y 6 frituras de trigo.

En el estudio, se verificó que la información de las etiquetas de los productos cumpla con los requisitos de contenido neto, aporte nutricional, sodio y contenido energético, así como el responsable del producto, domicilio, leyendas de conservación, ingredientes, lote y fecha de caducidad o consumo preferente. Una de las sorpresas de este estudio es que las papas el Sol Tubi-Papa Original, que se producen en Chalco, son de las más baratas, con precio de 15 pesos por paquete.

Su información comercial y su contenido neto aprobaron, además de que tiene 30.4 gramos de grasa, 7.9 gramos de proteína por 100 gramos, 50 carbohidratos por cada 100 gramos, mientras que de contenido energético tiene 207 kilocalorías y 248 miligramos. Otras opciones como chips de sal, sabritones y Great Value también pasaron las pruebas de información comercial y contenido neto.

Sin embargo, algunas opciones como Sabritas y Disney+ a mitad de precio también fueron mencionadas en el artículo





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