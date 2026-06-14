Estudio de UNAM revela bajo impacto del Mundial 2026 en reservas de Airbnb en la Ciudad de México

Estudio de la UNAM revela que la Ciudad de México registra el menor aumento preliminar en reservas de Airbnb entre ciudades sede del Mundial 2026, atribuible a factores como la configuración urbana, preferencias turísticas y distribución geográfica del torneo.

Un estudio preliminar presentado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) señala que, a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el impacto del torneo sobre las reservaciones de alojamientos en Airbnb en la Ciudad de México aún no puede atribuirse directamente al evento deportivo.

La investigación, dirigida por Yesua Martínez Torres, doctor en Estudios Urbanos por El Colegio de México, analizó propiedades de Airbnb ubicadas en un radio de hasta 10 kilómetros de los estadios mundialistas en cinco ciudades sede: Vancouver, Toronto, Seattle, la Bahía de San Francisco y la Ciudad de México. Entre los hallazgos destaca que la capital mexicana registra un aumento preliminar en reservas de solo 28.2 por ciento, la cifra más baja entre las ciudades analizadas.

Vancouver lidera con un 54 por ciento, seguida por Toronto con 46.9 por ciento, Seattle con 41.2 por ciento y la Bahía de San Francisco con 35.2 por ciento. Durante una conferencia en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Martínez Torres explicó que este ligero incremento en la Ciudad de México responde a múltiples factores.

Entre ellos mencionó la propia configuración urbana de la metrópoli, la ubicación del estadio Azteca y el tipo de encuentros que albergará durante la justa deportiva. El estadio Azteca será sede de diez partidos, incluyendo el encuentro inaugural y la final, pero su localización en el sur de la ciudad, junto con la extensa red de transporte, podría dispersar la demanda de hospedaje.

El investigador señaló que uno de los factores que podría explicar la baja ocupación en los alrededores del estadio es que los visitantes prefieren barrios tradicionalmente turísticos como Roma, Condesa y Polanco, por encima de las áreas cercanas al inmueble mundialista. El estudio abarcó el periodo entre el 5 de enero y el 31 de agosto de 2026, lo que permite observar la evolución de la demanda antes, durante y después del torneo.

En cuanto a la oferta de alojamientos, la Ciudad de México es la ciudad con más propiedades listadas en Airbnb: 18 mil 118 inmuebles, casi el doble que Toronto, que ocupa el segundo lugar con 9 mil 544. Le siguen la Bahía de San Francisco con 5 mil 818, Seattle con 4 mil 789 y Vancouver con 3 mil 687. A pesar de la amplia oferta, los datos preliminares indican que las tasas de ocupación no muestran un crecimiento relevante.

Mientras Vancouver, Toronto y la Bahía de San Francisco registran disminuciones de entre tres y cinco puntos porcentuales en sus niveles de ocupación, en la Ciudad de México, Seattle y la Bahía de San Francisco las variaciones observadas son mínimas. La distribución inédita del Mundial 2026 entre tres países también fue señalada como un elemento clave. De los 104 partidos programados, 84 se disputarán en Estados Unidos, mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno.

Martínez Torres advirtió que esta dispersión geográfica, junto con los requisitos migratorios y los elevados costos de los boletos, podría presentarse durante las rondas finales y dificultar que muchos aficionados acompañen a sus selecciones durante todo el campeonato, un factor que también influirá en los patrones de hospedaje y movilidad. Añadió que la conectividad urbana, es decir, la accesibilidad de los aficionados mediante transporte público o vialidades principales, puede ser más determinante que la proximidad física a los estadios, ya que los seguidores optarán por alojarse en zonas con buena conexión, aunque estén más alejadas de las sedes deportivas.

El director del CISAN, Juan Carlos Barrón Pastor, destacó que la investigación ofrece una perspectiva temprana sobre los efectos urbanos y económicos del Mundial 2026, particularmente por la compleja distribución geográfica del torneo entre tres países. Por su parte, Alejandro Mercado Celis, coordinador del Área de Estudios Sociales y Culturales del CISAN, consideró que el estudio permite anticipar patrones de comportamiento que podrían extenderse a otros eventos masivos internacionales.

Los especialistas coincidieron en que el Mundial 2026 representa un laboratorio urbano único, dado que envolverá a varias de las ciudades más grandes y complejas de América del Norte, y que sus efectos en el sector de alojamiento временero deberán monitorearse de cerca conforme se acerque la fecha del evento





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