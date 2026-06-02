Estudio europeo vincula el consumo de carnes procesadas y blancas con mayor riesgo de cáncer

Una investigación multicéntrica europea con más de 450.000 participantes encontró que el consumo de carnes procesadas aumenta el riesgo de cáncer de estómago y esófago, mientras que la carne blanca se asocia con mayor riesgo de cáncer de hígado, especialmente en mujeres.

Un estudio multicéntrico realizado en Europa durante más de 14 años ha analizado los hábitos alimentarios de cientos de miles de personas y ha encontrado asociaciones entre el consumo de determinados tipos de carne y el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.

La investigación, liderada por Catalina Bonet, investigadora de la Unidad de Nutrición y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO) en España, incluyó a 450.112 participantes de 10 países europeos, de los cuales el 70,8 % eran mujeres. Los investigadores evaluaron el consumo de carne roja, carnes procesadas y carne blanca al inicio del estudio, y durante un seguimiento promedio de 14,1 años se identificaron 876 casos de cáncer.

Los resultados mostraron que por cada incremento de 30 gramos diarios de carnes procesadas, el riesgo de cáncer de estómago no cardial aumentó un 9%, mientras que el riesgo de adenocarcinoma de esófago se incrementó un 13%. Esta asociación se mantuvo incluso después de ajustar los análisis por el consumo de otros tipos de carne, lo que refuerza la consistencia de los hallazgos.

Además, el estudio encontró una asociación entre el consumo de carne blanca y el riesgo de cáncer de hígado: por cada aumento de 20 gramos diarios de carne blanca, el riesgo de este subtipo de cáncer aumentó un 12%. Este hallazgo fue particularmente evidente en mujeres, en quienes el riesgo se incrementó un 20%.

Los autores advirtieron que este resultado requiere validación en futuras investigaciones para confirmar si se trata de una asociación consistente o de un hallazgo específico de esta cohorte. El análisis por sexo mostró patrones distintos. En los hombres, el aumento del riesgo de cáncer de estómago no cardial asociado al consumo de carnes procesadas fue más pronunciado. En las mujeres, en cambio, la asociación más destacada fue la observada entre el consumo de carne blanca y el cáncer de hígado.

Los investigadores señalaron que futuros estudios deberán profundizar en los mecanismos biológicos que expliquen estas diferencias y aportar evidencia que contribuya al desarrollo de recomendaciones dietarias orientadas a reducir el riesgo de cáncer. Asimismo, los autores reconocieron algunas limitaciones, como que la información sobre la dieta fue recopilada únicamente al inicio del estudio, por lo que no fue posible determinar si los hábitos alimentarios cambiaron durante el seguimiento, y que no se contó con información sobre la infección por Helicobacter pylori, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago





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