Estudio revela que la mayoría de las ciudades sede del Mundial 2026 no están preparadas para el tráfico

Un análisis de Geotab basado en miles de millones de datos de vehículos muestra que Toronto, Vancouver y Los Ángeles tienen las peores puntuaciones en preparación vial, mientras que Foxborough lidera la clasificación. El estudio también revela una alta preocupación entre los conductores de los tres países anfitriones.

Un nuevo estudio de la empresa canadiense de telemática Geotab ha encendido las alarmas sobre la preparación de las 16 ciudades sede del Mundial de la FIFA 2026.

El análisis, basado en miles de millones de datos de vehículos recopilados durante junio y julio de 2025, evaluó cuatro factores clave: congestión habitual, tiempo perdido por ralentí o tráfico detenido, seguridad vial y capacidad de recuperación ante grandes eventos. Los resultados muestran que la mayoría de las urbes anfitrionas enfrentan serios desafíos para manejar el flujo masivo de aficionados, mercancías y residentes durante el torneo, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Toronto y Vancouver, en Canadá, y Los Ángeles, en EE. UU. , obtuvieron puntuaciones generales inferiores a 5 sobre 10, situándose en los últimos puestos de la clasificación. En particular, Los Ángeles y Atlanta recibieron menos de un punto en la categoría de resiliencia, que mide la capacidad de absorber grandes concentraciones de personas sin causar graves interrupciones viales.

Foxborough, en las afueras de Boston, fue la única sede que superó los 8 puntos, mientras que diez de las dieciséis ciudades quedaron por debajo de 7, lo que refleja un panorama mayoritariamente desafiante a pocas semanas del inicio del torneo. En México, el Estadio Azteca, en Ciudad de México, obtuvo una puntuación de 7,29, ubicándose entre los tres mejores, solo superado por Foxborough y el NRG Stadium de Houston.

El estudio no solo se centró en el tráfico general, sino que también encuestó a 3,000 conductores de los tres países sobre el impacto de grandes eventos deportivos en sus desplazamientos cotidianos. Los resultados reflejan una alta preocupación: el 76% de los canadienses afirmó que conducir durante eventos masivos resulta más estresante que en un día normal, mientras que el 67% dijo estar preocupado por el gasto adicional de combustible debido a retrasos y atascos.

En México, la cifra se elevó al 89% en esa misma pregunta, y en EE. UU. se situó en el 79%. Mike Branch, vicepresidente de Datos y Análisis de Geotab, señaló que el reto no solo consiste en mover aficionados hacia los estadios, sino también en mantener el funcionamiento normal del transporte comercial y la circulación diaria.

Esto implica que las ciudades deberán implementar restricciones temporales y modificaciones urbanas, como ya han anunciado Toronto y Vancouver, que albergarán seis y siete partidos respectivamente, incluyendo encuentros de eliminación directa. El análisis de Geotab advierte de posibles disrupciones significativas en el tráfico, la logística y el movimiento de mercancías durante el torneo.

Sin embargo, la empresa ha indicado que continuará vigilando la evolución del tráfico durante el campeonato y publicará actualizaciones tras cada ronda de partidos para evaluar cómo responden las redes viarias de las ciudades anfitrionas. La preparación de las urbes no solo es crucial para la experiencia de los aficionados, sino también para la economía local y la seguridad. Con puntuaciones mayoritariamente bajas, el estudio subraya la necesidad de que las autoridades tomen medidas adicionales para mitigar los impactos.

Aunque Foxborough y Ciudad de México destacan por su mejor preparación, la mayoría de las sedes enfrentan un panorama complejo que pondrá a prueba las infraestructuras urbanas en un verano que promete ser histórico para el deporte mundial. La capacidad de adaptación y la resiliencia de cada ciudad serán determinantes para que el Mundial 2026 sea un éxito más allá de los resultados deportivos





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