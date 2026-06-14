Estudio revela que salarios de maestros en México perdieron poder adquisitivo en tres de los últimos cuatro sexenios

Un análisis de México Evalúa y el Tec de Monterrey muestra que, al descontar la inflación, los aumentos salariales anunciados por el gobierno son menores a los reportados y en varios períodos hubo pérdida real de ingresos.

Un análisis elaborado por México Evalúa, la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey revela que, durante los últimos 26 años, los salarios de los maestros en México apenas superaron la inflación en la mayoría de los períodos presidenciales.

De hecho, en cuatro de cada diez años, el magisterio no vio un aumento real en su poder adquisitivo. El estudio examina los últimos cuatro sexenios, correspondientes a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y encuentra que, al descontar la inflación, el saldo es negativo en tres de ellos. En el mandato de Peña Nieto, el incremento real acumulado fue de -0.1%, lo que representó una pérdida de poder adquisitivo.

En el gobierno de López Obrador, la pérdida fue aún mayor, de -0.6%. Solo en los sexenios de Fox y Calderón se registraron ganancias mínimas, de 0.4% y 0.3%, respectivamente. Estos datos contrastan con la información oficial, que ha presentado cifras nominales sin ajustar por inflación, inflando artificialmente los porcentajes de aumento.

El coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, Marco Antonio Fernández Martínez, explicó que el gobierno federal utiliza cuatro decisiones metodológicas que distorsionan la realidad: presenta incrementos nominales sin restar la inflación, suma el aumento a prestaciones con el mismo peso que el salario base, toma como referencia una sola plaza docente de primaria de la zona económica dos que no representa al magisterio en su conjunto y reporta ingresos brutos sin descontar impuestos. Por ello, el incremento neto que llega al bolsillo del docente es significativamente menor.

Según el análisis, cuando se corrigen estos sesgos, el sexenio con mayor aumento real en los salarios docentes no es el de López Obrador, sino el de Vicente Fox, con un 5.7% acumulado, frente al 4.6% del actual mandato. En el gobierno de Peña Nieto, el aumento real habría sido de apenas 0.1%, y en el de Calderón, de 0.3%.

En los dos primeros años de la administration de Claudia Sheinbaum, el gobierno reporta un promedio de 3.7%, pero el estudio sugiere que, extrapolando la tendencia, el aumento real acumulado sería mayor, cercano al 6.6% anual. La conclusión central es que, pese a los anuncios oficiales de incrementos históricos, el poder adquisitivo de los maestros mexicanos se ha erosionado en la mayoría de las administraciones recientes, con pérdidas reales en dos de los últimos tres sexenios.

Esto refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la realidad económica que enfrentan los docentes, cuyos salarios no han logrado mantenerse al ritmo de la inflación durante décadas. El estudio llama la atención sobre la necesidad de transparentar la metodología de cálculo y de adoptar políticas salariales que realmente recuperen y fortalezcan el poder de compra del magisterio, considerado un pilar fundamental del sistema educativo nacional





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