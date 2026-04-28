Estudio revela vínculo entre herbicida picloram y aumento de cáncer colorrectal en jóvenes

Un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) publicado en Nature Medicine sugiere que el herbicida picloram podría estar relacionado con el aumento de casos de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años, destacando la importancia de las firmas epigenéticas en la comprensión de esta enfermedad.

El cáncer colorrectal se perfila como el tumor más diagnosticado en España para 2026, con más de 44.000 nuevos casos previstos. Sin embargo, lo que más alarma a los especialistas no es solo su creciente incidencia, sino el preocupante aumento de diagnósticos en personas menores de 50 años, un fenómeno que hasta ahora carecía de una explicación clara.

Un estudio pionero liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y publicado en la revista Nature Medicine ha arrojado luz sobre este fenómeno, centrando su investigación en las firmas epigenéticas, es decir, en los patrones de modificaciones químicas del ADN que, sin alterar la secuencia genética, influyen en la activación o silenciamiento de los genes. Estas marcas epigenéticas actúan como un registro de las exposiciones ambientales a lo largo de la vida, permitiendo rastrear factores de riesgo asociados al cáncer colorrectal de inicio temprano.

El equipo de investigadores comparó las marcas de metilación del ADN de pacientes con cáncer colorrectal de inicio temprano frente a aquellos con diagnóstico tardío. Los resultados confirmaron factores de riesgo conocidos, como el tabaquismo y la dieta, pero también revelaron una asociación significativa con el herbicida picloram, ampliamente utilizado en la agricultura.

Al cruzar estos datos con información poblacional de Estados Unidos, se observó que los condados con mayor uso de este pesticida presentaban tasas más elevadas de cáncer colorrectal en adultos jóvenes, incluso después de ajustar por variables socioeconómicas y otros agroquímicos. Este hallazgo sugiere que la exposición ambiental al picloram podría estar dejando una huella química detectable en el ADN, contribuyendo al desarrollo de la enfermedad en edades más tempranas.

Según José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Cáncer del VHIO e investigador sénior del estudio, el cáncer colorrectal de inicio temprano presenta características clínicas y patológicas distintas a las del cáncer en pacientes mayores, a pesar de que las alteraciones genómicas sean similares. Aunque las causas exactas del aumento de incidencia en adultos jóvenes siguen sin estar claras, el enfoque epigenético permite medir con mayor precisión las exposiciones ambientales acumuladas, algo que los estudios tradicionales no siempre han logrado.

Los autores del estudio reconocen ciertas limitaciones, como la dificultad de medir todas las exposiciones ambientales con exactitud, pero destacan que sus hallazgos sentarán las bases para diseñar intervenciones preventivas, tanto a nivel individual como en políticas públicas, con el fin de reducir la exposición a factores de riesgo modificables. Dado que el cáncer colorrectal ya es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, con un 9,3% del total, identificar los factores ambientales que aceleran su aparición en personas jóvenes se convierte en una prioridad urgente de salud pública





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