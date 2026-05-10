The European Union has started installing barriers in Río Bravo, and Laredo is assessing the impact of the border wall and the risk of water shortages. The city council is studying the effects on water supply and potential flooding in the border area. The first sections of the barriers were installed in Río Bravo last year as part of a federal plan to build hundreds of miles of barriers in the southern border.

EU inicia instalación de boyas en Río Bravo ; Laredo analiza impacto de muro fronterizo y riesgo hídrico El ayuntamiento estudia efectos en el suministro de agua y posibles riesgos de inundación en la zona fronteriza Las primeras secciones de boyas fueron instaladas en el Río Bravo hace un año como parte de un plan federal que contempla cientos de millas de barreras en la frontera sur (21/01/2025).

Foto: EspecialChivas logra la hazaña y clasifica a semifinales tras empatar con Tigres en el marcador global Ajustes al calendario escolar debe respetar derechos de alumnos y docentes: SNTE; propone adelantar inicio de ciclo 2026-2027PRI condena 'represión' a campesinos en Zacatecas; 'valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido' Piden justicia para Sergio Daniel, joven boxeador asesinado en Sonora; madre busca ser escuchada por Sheinbaum Sheinbaum critica a oposición por visita de Díaz Ayuso; todavía piensan que México inició cuando llegó Hernán Cortés, dice CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte Avistan a 5 ajolotes del altiplano en el Lago Tláhuac-Xico; autoridades los pone bajo protección especial Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidadesDe acuerdo con la funcionaria municipal, los trabajos comenzaron el miércoles y, aunque el ayuntamiento no tiene facultades para detener la colocación de las estructuras, grandesde Laredo aprobó el lunes un permiso limitado de acceso para que el gobierno federal realice estudios sobre la construcción de un posibleEL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje 'Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos' durante los trabajos de inspección.

La información recabada será utilizada para elaborar un estudio hidrológico sobre los efectos que tendrían las barreras en el flujo del, la única gran ciudad del sur de Texas que durante años ha mostrado resistencia a la construcción de infraestructura fronteriza. Desde 2019, se han registrado marchas y foros comunitarios en rechazo a permitir el acceso de contratistas federales a propiedades cercanas a la frontera.

Nuevo Laredo Texas mantiene vigilancia sobre posibles contagios de hantavirus; mantienen seguimiento a viajeros del MV Hondiuspor 1.3 millones de dólares para la construcción de aproximadamente 56 millas de muro fronterizo en Laredo, además de otras 56 millas de barreras flotantes en el Río Bravo. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente?

Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla ¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de may





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU Barriers Border Wall Water Shortages Flooding Federal Plan Laredo Impact Risk City Council Water Supply Flooding Border Area First Sections Installed Last Year Federal Plan Hundreds Of Miles Barriers Southern Border Río Bravo Impact Risk City Council Water Supply Flooding Border Area First Sections Installed Last Year Federal Plan Hundreds Of Miles Barriers Southern Border

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump dice esperar respuesta de Irán 'esta noche'; EU ataca a dos buques petroleros iraníes en el estrecho de OrmuzThe Trump administration expects a response from Iran 'tonight', while the European Union has attacked two Iranian oil tankers in the Strait of Hormuz, leading to exchanges of fire with Iranian forces.

Read more »

Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 añosEl caso de desaparición forzada incluye a un total de 49 personas y ocurrió en 2018

Read more »

Putin proposes uranium storage for Iran nuclear program, seeks to de-escalate conflictThe Russian president, Vladimir Putin, has proposed storing Iranian uranium to advance the country's nuclear program and de-escalate the conflict between Iran and the West. Meanwhile, the European Union (EU) leader, Donald Trump, expects a response from Iran regarding his latest proposal to end the war in the region.

Read more »

Pronóstico del clima en Nuevo Laredo para este sábado 9 de mayo: día caluroso y muy nubosoConoce las condiciones meteorológicas para Nuevo Laredo hoy: ambiente cálido, cielo nublado y alta humedad en la región.

Read more »