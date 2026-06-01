Euforia concluye con 'In God We Trust': el trágico cierre de Rue Bennett y el destino de los sobrevivientes

La tercera temporada de "Euphoria" llega a su fin con un episodio que muestra la muerte de Rue Bennett a causa de pastillas contaminadas con fentanilo, el homenaje a Angus Cloud y la venganza de Ali contra Alamo, cerrando las historias de los personajes principales y subrayando la crudeza de la crisis de opioides.

Después de siete años de intensa transmisión, la tercera y última temporada de " Euphoria " llegó a su cierre definitivo con el episodio titulado "In God We Trust".

La serie, creada por Sam Levinson y basada en sus propias experiencias con la adolescencia y la adicción, ha acompañado a una generación de jóvenes mientras atravesaban la transición a la adultez, enfrentándose a dilemas morales, relaciones tóxicas y la presión de un mundo cada vez más violento. En este último capítulo, la trama se concentra en la protagonista Rue Bennett, interpretada por Zendaya, y en la culminación de los destinos de los personajes que habíamos visto crecer y deteriorarse a lo largo de tres temporadas.

La narrativa se abre con la huida de Rue del complejo de Laurie, donde, en un momento de desesperación, golpea a Wayne con una llave inglesa y deja inconsciente a Faye, mientras es perseguida por hombres armados. La intervención inesperada de un misterioso benefactor, que le dispara a los perseguidores, le permite escapar y recibir dinero y un frasco de pastillas de Percocet, supuestamente para aliviar sus heridas, pero que en realidad ocultan una intención letal.

Rue se refugia en la casa de su amigo Ali, donde descubre una noticia sobre la supuesta fuga de Fezco de prisión mediante parkour, lo que la impulsa a buscarlo en un intento de cumplir una promesa que la atormenta. La madrugada siguiente revela la tragedia: Ali encuentra a Rue muerta en el sofá, rodeada de restos de pastillas mezcladas con fentanilo.

A través de una investigación informal, se descubre que Alamo, un capo del crimen organizado, había saboteado intencionalmente la recuperación de Rue entregándole los medicamentos contaminados, aprovechándose de su historial de adicción para eliminarla como testigo. La muerte de Rue sirve como una poderosa reflexión sobre la crudeza de la crisis de los opioides en la sociedad actual, un tema que Levin son quiso reforzar tras la muerte real de Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco y que falleció en 2023 por una sobredosis de fentanilo.

Levin son explicó en el podcast Popcast del New York Times que el homenaje a Cloud se plasma en una visión onírica de Rue, en la que imagina un futuro mejor para él, y que el desenlace de la serie se diseñó precisamente para subrayar las consecuencias mortales del consumo de drogas sintéticas. El epílogo continúa con una serie de escenas queCIerran el arco de los personajes secundarios.

Ali, consumido por el dolor y la culpa, se infiltra en el club Silver Slipper armado, exigiendo ver a Alamo. Tras una tensa confrontación, Ali logra disparar tres veces, acabando con la vida del criminal en un duelo que se vuelve simbólico del fin de la violencia que habían perpetuado durante tanto tiempo.

Mientras tanto, Maddy y Cassie se ven obligadas a reinventarse económicamente, convirtiendo la mansión que compartían con Nate en un espacio de alquiler para creadoras de contenido de OnlyFans. La muerte de Nate permanece en un velo de misterio, con Cassie prefiriendo mantener la versión de una desaparición.

El episodio final concluye con una oración de Ali en la que recuerda a Rue, acompañada de la voz en off de la propia Rue diciendo "Que Dios nos bendiga a todos", dejando al público con una mezcla de melancolía y esperanza sobre el futuro de los supervivientes. En conjunto, el cierre de "Euphoria" no solo pone fin a una historia de adicción y redención, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la fragilidad humana frente a la dependencia química y el impacto devastador del fentanilo en la cultura juvenil contemporánea





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