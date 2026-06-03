Eugenio Derbez reaparece en público con su familia en medio de la controversia legal de su hijo Vadhir

El actor mexicano Eugenio Derbez fue visto conviviendo con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija menor Aitana en un video publicado en redes sociales, lo que marcó una de sus primeras apariciones públicas desde que su hijo Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual. La publicación generó comentarios divididos, con algunos usuarios destacando la unidad familiar y otros cuestionando la presencia de Eugenio en medio del proceso legal de su hijo. Vadhir Derbez fue acusado por una modelo estadounidense de 19 años, quien presentó una denuncia por hechos ocurridos durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México. Vadhir ha negado los señalamientos y su equipo legal sugiere que podría tratarse de un intento de extorsión. A pesar de la polémica, el joven actor continúa con algunas apariciones públicas junto a su familia mientras enfrenta el proceso judicial.

Eugenio Derbez ha reaparecido públicamente en un video familiar que ha captado la atención de sus seguidores, marcando una de sus primeras apariciones desde que su hijo Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual.

En el material se observa al actor conviviendo con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija menor Aitana, un momento que fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo incondicional hacia Vadhir en medio de la tormenta mediática y legal que atraviesa. La publicación, lejos de pasar desapercibida, desató una oleada de comentarios en redes sociales, con opiniones encontradas: mientras un sector celebró la fortaleza familiar y respaldó a los Derbez, otro sector criticó la presencia de Eugenio, considerándola inoportuna dado el delicado proceso judicial que enfrenta su hijo.

La polémica que rodea a la familia se originó hace algunas semanas cuando una modelo estadounidense de 19 años presentó formalmente una denuncia contra Vadhir Derbez por presunto abuso sexual. Según los reportes, los hechos que se narran en la denuncia habrían sucedido durante la grabación de un video musical en una locación de la Ciudad de México.

Tras la filtración de la acusación, Vadhir Derbez salió rápidamente a negar los señalamientos, asegurando contar con elementos que sustentan su versión y demostrarán su inocencia. Su equipo legal, por su parte, ha insinuado que la denuncia podría estar vinculada a un presunto intento de extorsión en su contra, una teoría que la defensa espera poder probar durante el desarrollo del caso.

Hasta el día de hoy, el proceso legal sigue en curso y serán las autoridades competentes las que determinen la situación jurídica del joven actor. Cabe destacar que Eugenio Derbez ya había expresado públicamente su respaldo a Vadhir poco después de que se diera a conocer la denuncia. En ese entonces, el veterano actor utilizó sus redes para manifestar su confianza en la inocencia de su hijo y su disposición a acompañarlo durante todo el proceso.

La reciente aparición conjunta en el video familiar refuerza esa imagen de unidad y apoyo mutuo en un momento de alta presión para la familia Derbez. Por ahora, Vadhir Derbez continúa con su defensa legal, aunque ha mantenido un perfil bajo en términos de apariciones públicas; no obstante, algunas de sus salidas con seres queridos, como la registrada en el video con su padre, hermana y pareja de su padre, han sido capturadas por seguidores y circulan en plataformas digitales.

Se espera que en las próximas semanas haya más novedades respecto al avance del caso en las instancias judiciales correspondientes





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