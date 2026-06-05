Eugenio Derbez y el mundo del espectáculo mexicano despiden a Abraham Pérez, el inolvidable 'Licenciado Cortillo' de La Familia P. Luche

El actor Abraham Pérez, famoso por su personaje 'Licenciado Cortillo' en la serie La Familia P. Luche, falleció recientemente. Su compañero Eugenio Derbez le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales, recordando los momentos compartidos en el programa. Una escena en particular, convertida en meme, revitalizó el legado digital del actor. Otros miembros del elenco también expresaron su tristeza por la pérdida.

El fallecimiento de Abraham Pérez , conocido por su icónico personaje ' Licenciado Cortillo ' en La Familia P. Luche , ha conmovido al mundo del espectáculo mexicano. Su compañero de elenco, Eugenio Derbez , fue uno de los primeros en manifestar su dolor a través de redes sociales, compartiendo recuerdos y homenajeando la trayectoria del actor.

La escena en la que Pérez pronunciaba la frase 'Sí, que se large' se convirtió en un meme de largo recorrido, demostrando el impacto cultural de su interpretación. Otros integrantes del reparto, como Luis Manuel Ávila, también expresaron sus condolencias. La noticia revivió la popularidad del programa y reavivó el cariño del público por un talento que trascendió la pantalla para instalarse en la memoria colectiva digital





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