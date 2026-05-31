Euphoria despide su tercera temporada con un capítulo histórico de 93 minutos

El último episodio de Euphoria, titulado In God We Trust, se emitirá el 31 de mayo de 2026 a las 19:00 en HBO Max, con una duración récord de noventa y tres minutos, y marca probablemente la última aparición de sus protagonistas.

El fenómeno televisivo que marcó a toda una generación alcanza su punto álgido este domingo 31 de mayo de 2026, cuando la icónica serie de drama juvenil Euphoria ofrecerá su tan aguardado desenlace.

Los millones de seguidores que han seguido la vida de sus complejos protagonistas durante años esperan con ansiedad descubrir el destino definitivo de personajes como Maddy, Cassie, Rue, Lexi y Jules. El capítulo final, el número ocho de la tercera temporada, lleva por título oficial In God We Trust y será transmitido a partir de las diecinueve horas en la plataforma de streaming HBO Max.

Esta emisión no solo cierra la temporada tres, sino que, según declaraciones de los responsables de la producción, probablemente sea la última aparición conjunta de los personajes más queridos y controvertidos de la serie en la pantalla, marcando así el fin de una era televisiva. El episodio de despedida se destaca por su extensión inusitada: con una duración de noventa y tres minutos, se convierte en el capítulo más largo de toda la historia de Euphoria.

Los programadores han justificado este tiempo adicional como necesario para cerrar de forma adecuada los intensos arcos narrativos que se fueron tejiendo desde el estreno de la tercera temporada el doce de abril de 2025. Cada trama, cada conflicto interno y cada relación interpersonales recibirán una resolución digna, proporcionando a la audiencia una experiencia casi cinematográfica que busca recompensar la lealtad y el compromiso de los fanáticos a lo largo de los últimos años.

Para quienes no disponen aún de una suscripción a HBO Max, este fin de semana representa una oportunidad ideal para unirse a la plataforma. La compañía ofrece planes tanto mensuales como anuales, con la posibilidad de pagar mediante tarjeta de crédito o mediante tarjetas de regalo específicas para servicios de streaming.

Aprovechar una de estas opciones permitirá a los espectadores no solo disfrutar del episodio final, sino también acceder a todo el catálogo de la serie y a otras producciones exclusivas, consolidando a HBO Max como el hogar digital de los contenidos más influyentes de la cultura pop contemporánea. No hay excusa para perderse este momento histórico; basta con contar con una cuenta activa y prepararse para vivir una despedida emotiva que quedará grabada en la memoria colectiva de los televidentes mexicanos





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